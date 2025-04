Sui carri del carnevale sale l’inclusione

Ieri mattina il Carnevale di Gambettola, promosso Carnevale della Romagna, è stato presentato alla Regione Emilia Romagna. Presenti il presidente della assemblea legislativa Maurizio Fabbri, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, Davide Ricci presidente dell’associazione Gambettola Eventi, ente organizzatore del Carnevale, e i rappresentanti di associazioni dei disabili. Durante l’incontro c’è stato il video messaggio del ministro alle Disabilità Alessandra Locatelli. Da alcuni anni il Carnevale di Gambettola è entrato a far parte dei Carnevali Storici della Regione e lo scorso anno il suo progetto è giunto primo nella graduatoria dell’assessorato alla Cultura e premiato con un contributo economico. Inoltre quello di Gambettola è l’unico Carnevale d’Italia iscritto alla Federazione Europea Carnevali.

"Il nostro - hanno spiegato quelli di Gambettola Eventi - è un Carnevale che vanta una storia centenaria nata nel 1886, un Carnevale che fa della inclusività un suo punto di forza; un Carnevale che non è solo fatto di carri mascherati, musica e divertimento ma ha nel suo programma anche eventi di arte e cultura" La manifestazione andrà in scena nel pomeriggio del Lunedì di Pasqua con la prima sfilata dei carri mascherati nel centro di Gambettola, aperta dalle maschere Gambino e Sgambetta. La seconda ci sarà sabato 26 aprile in notturna, i carri mascherati sfileranno sotto le luci dei fari, preceduti da bande musicali e gruppi in maschera a piedi. "Il Carnevale della Romagna di Gambettola è un esempio straordinario di come tradizione, creatività e inclusione possano unirsi in un evento che valorizza l’intera comunità – ha detto la consigliera regionale Francesca Lucchi – La Regione Emilia-Romagna è orgogliosa di sostenere e finanziare questa manifestazione, che grazie all’impegno delle associazioni e dei volontari diventa ogni anno occasione di partecipazione, crescita e coesione sociale".

Una caratteristica del Carnevale di Gambettola che piace molto al pubblico è l’abbondante lancio dai carri mascherati di caramelle, palloni e uova di Pasqua, per cui in strada si scatena la raccolta. I prezzi dei biglietti d’ingresso al Carnevale di Romagna sono bassi: adulti 12 euro, ragazzi dai 12 anni in su pagano 5 euro, i bambini fino a 12 anni non pagano e non pagano i portatori di disabilità e i loro accompagnatori. Allo spettacolo con i carri mascherati il Carnevale della Romagna, associa eventi legati all’arte, alla cultura e allo spettacolo che si svolgeranno a Gambettola e Longiano dal 21 al 27 aprile.

Vincenzo D’Altri