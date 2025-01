Suicidio sventato. Vuole buttarsi nel fiume, bloccato da due agenti

L’intervento provvidenziale di due poliziotti ha salvato la vita a un 44enne che voleva gettarsi dal ponte Risorgimento a Cesena. Alle 5 di ieri mattina con una telefonata alla sala operativa del Commissariato di Cesena è stata segnalata la presenza di un uomo che, con probabili intenti di porre fine alla sua vita, si sporgeva dal ponte Nuovo. Immediatamente la Volante di turno è arrivata sul posto, portandosi più vicino possibile al 44enne, con tutte le accortezze necessarie per evitare il peggio. L’uomo, un cittadino di nazionalità marocchina, era in evidente stato di agitazione psicofisica affacciato al parapetto e con lo sguardo rivolto al vuoto, diceva parole sconnesse dalle quali emergeva l’intento di volerla fare finita.

Gli agenti hanno provato a instaurare un dialogo con lui per rassicurarlo e contemporaneamente intervenire per trarlo in salvo. I poliziotti in breve tempo sono riusciti ad avviare una comunicazione per tranquillizzarlo e acquistare la sua fiducia. Ma le operazioni di salvataggio erano particolarmente critiche sia per la forte agitazione del marocchino che per le condizioni climatiche e con il parapetto ghiacciato e scivoloso. L’arrivo dell’ambulanza ha agitato ancor di più l’uomo che ha ancora una volta manifestato l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Sono stati attimi di grande tensione, si è temuto il peggio finché i due poliziotti sono entrati in azione con grande determinazione per porre fine all’intento suicida: si sono posizionati ai lati dell’uomo e lo hanno preso e trascinato via dal ponte con la forza. L’uomo, ancora visibilmente agitato, è stato immediatamente soccorso dai sanitari e fatto salire sull’ambulanza per essere condotto all’ospedale Bufalini. Solo l’intervento provvidenziale dei due poliziotti delle Volanti è riuscito a evitare il peggio e a far sì che il soggetto, in evidente difficoltà, possa finalmente ricevere l’assistenza di cui ha bisogno.

e. p.