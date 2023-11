"Sul palco con la toga per la libertà delle donne"

Domani alle 18, al teatro Bonci, va in scena "Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza". Il monologo, Premio Milano Donna 2020, prodotto dal Teatro dell’Elfo, è scritto e interpretato da un’ intensa Cinzia Spanò, attivista e cofondatrice dell’associazione Amleta (per il contrasto alla violenza e al gender gap nel mondo dello spettacolo). L’evento, in concomitanza con la Giornata contro la violenza sulle donne, realizzato in collaborazione Ert, Forum sui generis e Comune, si inserisce nei 16 giorni di sensibilizzazione, comprendendo nelle celebrazioni anche la giornata mondiale dei diritti umani proclamata per il 10 dicembre dalle Nazioni Unite. Spanò racconta con partecipazione emotiva e delicatezza, la vicenda che coinvolse due studentesse di 14 e 15 anni di un liceo romano che si prostituivano in un appartamento ai Parioli frequentato dalla cosiddetta Roma bene: una sessantina di professionisti e padri di famiglia senza scrupoli e morale. La sentenza, estremamente educativa soprattutto per le due giovani vittime fu pronunciata dalla magistrata Paola di Nicola, la quale sarà presente all’incontro che farà seguito allo spettacolo, in dialogo con la stessa Spanò e Cinzia Albanesi dell’Università di Bologna.

Cinzia Spanò, fece più notizia l’ambiente in cui si sviluppò la vicenda piuttosto che il provvedimento della giudice.

"Era il 2014 e per giorni tenne banco sui media, la notizia su quelle poco più che bambine, fatte oggetto non solo di mercimonio, ma di definizioni tra le più becere tra gli stereotipi di genere, con una certa pruderie nel comunicare alcuni nomi tra i clienti, funzionali all’eco mediatica. Più risonanza avrebbe dovuto avere la sentenza di Paola Di Nicola, che rispose in primis a se stessa come poter restituire alle due "vittime", la libertà che avevano venduto per denaro".

Cosa decise?

"Che non con altro denaro che avrebbe potuto innescare un altro circolo vizioso, aggiungendo danno a danno, ma con libri e film realizzati da donne, pilastri del pensiero femminile, Laura e Valentina avrebbero avuto un risarcimento alla dignità che avevano buttato per borse di marca e abiti costosi. La giudice si occupò in particolare della più giovane delle due, la cui madre non solo sapeva, ma spingeva a prostituirsi. Dunque, la narrazione fatta dai media è stata inquinata, distorta, finendo per far cadere maggiormente la colpa su minorenni non imputabili e non ancora nel pieno dello sviluppo psicoemotivo. Ovviamente ci sono stati processi e condanne per ciascuno di quei ‘clienti’".

Nello spettacolo lei indossa la toga della magistrata di Nicola. Con quali sentimenti?

"Di orgoglio nell’auspicio di ben rappresentarla. La giudice ci insegna che la conoscenza è la chiave per la libertà e per comprendere che ci sono altre strade per affermarsi nella vita: scelte di libertà e onestà. Di Nicola, figlia di un magistrato ha faticato e sofferto, in quanto donna, nell’ imporsi in una professione considerata da uomo e che fino a una quarantina d’anni fa alle donne non era permesso esercitare".

La serata è dedicata a Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone, deceduta nella strage di Capaci e Emanuela Loi, membro della scorta Borsellino morta nella strage del 19 luglio 1992. Dalle 16.30 il foyer del teatro sarà aperto con punti informativi di varie associazioni che si occupano di diritti delle donne e gender equality.