Al Bogart di Sant’Egidio si ride con la commedia in dialetto. Domani alle 21 la compagnia dialettale ’Dla Zercia’ di Forlì metterà in scena ’E gós dla cócla’, tre atti comici di Paolo Maltoni e Giovanni Spagnoli, per la regia di Claudio Tura.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla lettura di poesie dialettali. La compagnia verrà inoltre omaggiata con un piatto ricordo opera delle Ceramiche Bartolini con pittura di Antonio Dal Muto. Ingresso a 7 euro. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 331 4294125 o 348 7020917.