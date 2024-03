"Sul palco del Vidia sarò coperto di luci"

Scoprire quanta umanità si può ancora trasmettere attraverso le macchine digitali. Parte da questo presupposto il racconto che Andrea Appino, leader degli Zen Circus, porta avanti nel suo terzo album da solista Humanize. L’artista toscano presenterà il disco oggi al Vidia club di San Vittore, dove si esibirà con la sua band dalle 21. Sul palco ci sarà spazio anche per i brani degli album precedenti, come ‘il Testamento’, vincitore della targa Tenco nel 2013. I biglietti per il concerto sono disponibili su Dice e Ticketone.

Appino, com’è tornare a esibirsi da solista dopo quasi dieci anni?

"Mi sento un po’ come la cometa di Halley. A parte gli scherzi, stavo aspettando il progetto giusto per riproporre qualcosa di mio. Da qui è nato Humanize, che non è solo un disco, ma un’esperienza completamente nuova per me".

Cioè?

"Volevo creare qualcosa che non fosse solo musica, ma proprio un’esperienza diversa. Più che un concerto porteremo in scena uno spettacolo quasi teatrale, in cui le luci coprono volutamente la mia figura. Sarà un’esibizione molto diversa da un live degli Zen Circus".

Come nasce l’album?

"Inizialmente doveva essere una sorta di audio-documentario, poi sono nate le canzoni. Humanize è il nome di un effetto molto famoso di Logic e dei vari programmi utilizzati per la produzione musicale. Lo uso spesso, dato che ha l’abilità di rendere più umana, cioè imperfetta, una qualsiasi registrazione. Mentre lo applicavo ai brani dell’album, mi è venuta l’idea di utilizzarlo come titolo".

Ha avuto qualche riferimento per quanto riguarda gli arrangiamenti?

"Volevo che suonasse in maniera differente rispetto a un disco degli Zen Circus, come tutti i miei progetti da solista. Quindi è meno diretto, meno rock del solito. L’ho immaginato come una sorta di radio, in cui girando una manopola si spazia tra generi e stili differenti e opposti. C’è dentro di tutto, dal pop alla classica, fino al jazz".

C’è un pezzo a cui è più legato?

"Dal vivo adoro suonare la parte acustica di ‘Quando mi guardi’, un pezzo che ho imparato ad amare proprio grazie alle esibizioni live. Amo molto anche ‘Del nostro avvenire’, ultimo pezzo che ho scritto, ma che in realtà apre l’album".

Chi ci sarà con lei sul palco?

"La mia band è formata da Matteo D’Ignazi alla batteria, Davide Barbafiera a moog e campionamenti, Valerio Fantozzi al basso e Fabrizio Pagni alle tastiere. Ovviamente gli Zen sono la mia famiglia, ma mi diverto molto a suonare anche con questi ragazzi".

Dopo quasi trent’anni di carriera, c’è qualcosa di nuovo che vorrebbe fare?

"Sono molto impegnato, ma in futuro spero di avere il tempo per scrivere la colonna sonora di un film".