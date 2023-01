"Sul palco le nostre maschere prendono vita"

di Raffaella Candoli

Una prima nazionale inaugura il 2023 al Bonci. Sabato alle 21, e domenica alle 16, la compagnia di teatro internazionale Familie Flöz, porta la fascinazione di Hokuspokus, per la regia e le maschere di Hajo Schüler. Gli interpreti, dei quali si vede solo il corpo, mentre la testa è dentro a maschere sproporzionate e dalle fattezze umane, rappresentano, grazie ad uno straordinario effetto simbiotico, "il viaggio di vita di due personaggi archetipici che si incontrano e formano una famiglia, con tutte le turbolenze, i colpi del destino e i bei momenti che questo percorso offre". Familie Flöz, è un gruppo artistico residente a Berlino che utilizza diverse discipline teatrali; la gestualità e la corporeità sostituiscono mirabilmente l’uso della parola, rendendo le performance comprensibili a tutti e adatte ad un pubblico di ogni età.

Hajo Schüler, nel vostro teatro l’attore è personaggio e maschera, uomo e pupazzo animato insieme. Come è nata questa idea?

"L’’idea di lavorare con le maschere non è certamente nuova; ogni cultura sulla terra conosce le maschere da duemila anni in qua. Nel caso dei Flöz, l’incontro è avvenuto durante la formazione all’Università delle Arti Folkwang di Essen. Mi ha affascinato la possibilità di utilizzarle facendole comunicare col pubblico. È stato l’inizio del nostro lavoro: sperimentare con maschere autoprodotte, alla ricerca di una forma".

La maschera ha un’espressione fissa, ma sembra adattarsi alle situazioni che incontra sul palco. Come è possibile?

"È un processo semplice ma magico, quando una maschera rigida inizia improvvisamente a prendere vita. Lo spettatore sa che non è essa a muoversi, ma è la sua immaginazione a creare qualcosa di vivo. E mentre questo accade, voi siete seduti in sala con centinaia di altre persone che potrebbero vivere la stessa esperienza in quel momento. Ciò è meraviglioso perché crea uno spazio immaginativo condiviso. Anche se non facciamo teatro per bambini, la gioia e il desiderio infantile dello spettatore creano l’effetto e, nonostante le nostre maschere non abbiano modelli reali, capita spesso che uno spettatore vi riconosca qualcuno della sua vita. A questo punto i livelli iniziano a mescolarsi ed è qui che il gioco si fa entusiasmante!"

Dire hocus-pocus è come dire abracadabra. Qual è la magia? "L’origine della parola ’hocus-pocus’ secondo una teoria vuole che la popolazione non istruita durante la messa cogliesse solo l’hocus pocus dal latino del celebrante ’Hoc est enim corpus meum’ - Questo è il mio corpo. Che sia vero o meno, la parola sta a indicare il nostro bisogno di miracoli, di sperimentare cose per le quali non abbiamo spiegazioni chiare e che ci portano in luoghi fantastici. In chiesa e in teatro si raccontano storie. Nel nostro spettacolo abbiamo cercato di raccontare una delle storie più antiche, quella della creazione, in un contesto molto banale. È la storia dei primi amanti, della prima famiglia e delle prime tragedie. Nel racconto biblico, Dio forma il primo essere umano con l’argilla, noi formiamo le nostre maschere con l’argilla. Nello spettacolo giochiamo con il nostro doppio ruolo: come teatranti, siamo creatori e creature allo stesso tempo".

Anche il nome della compagnia ricorda la famiglia.

"Siamo una famiglia teatrale che lavora insieme da 27 anni, anche con le maschere create da chi non è più con noi, ma continua vivere nello spettacolo".