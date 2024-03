"Sul palco vedrete un altro lato di me"

Un disco di strappi ricuciti e di emozioni che ritrovano il loro posto. Domani alle 21 allo spazio Marte di Cesena arriva Any Other, nome d’arte di Adele Altro. La giovane cantautrice indie veronese presenta il nuovo album ‘Stillness, stop’, che mostra un suo lato più intimo e confidenziale. La musica dell’artista unisce l’indie rock a sonorità più sperimentali, prettamente internazionali. I biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone. L’evento è promosso dall’associazione Retropop.

Come nasce l’album?

"È un progetto con una genesi che si sviluppa nel corso di più anni. Addirittura qualche brano l’ho scritto nel 2016. È un album un po’ diverso dal solito. Da un lato perché oltre alla chitarra, mi sono messa a suonare il piano, dall’altro perché l’ho prodotto insieme a Marco Giudici, che mi ha dato un grande aiuto".

In che modo?

"Io e lui collaboriamo ormai da dieci anni, perciò è stato un processo naturale, anche perché in passato lo avevo aiutato io a produrre alcuni suoi progetti. Dunque è stato facile lavorare a carte invertite, sperimentando nuove soluzioni musicali".

Ci sono dei temi ricorrenti nel disco?

"In generale è un album che mette al centro il rapporto con sé stessi e con gli altri. Ci sono argomenti importanti come la salute mentale, l’autovalidazione, i sentimenti, ma anche le amicizie, i genitori e gli amori finiti male".

Che episodi l’hanno ispirata?

"In generale io scrivo sempre di esperienze autobiografiche, ma in questo disco ho raccontato me stessa in maniera più approfondita. Per esempio ci sono dei pezzi sulle difficoltà che incontrano alcune amicizie storiche. Diciamo che con questo disco cerco di far capire che da ogni esperienza che viviamo possiamo trarre qualcosa, di positivo o negativo. Non sempre le cose si risolvono per il meglio, ma quella speranza c’è".

C’è qualche brano a cui è più legata?

"Dal vivo mi piace tantissimo suonare ‘Need of affirmation’. Un po’ perché è un brano a cui sono affezionata, un po’ perché rispetto agli altri, riesco a suonare l’assolo di chitarra elettrica. Di solito infatti sono impegnata a cantare, perciò riesco solo a suonare le parti acustiche o ritmiche. In quel pezzo, però, l’assolo è nel finale, dunque riesco a divertirmi".

Con chi suonerà sul palco?

"Ci sarà la mia band, composta da Marco Giudici al basso, Giulio Stermieri al piano synth, Nicholas Remondino alla batteria e la romagnola Arianna Pasini alla chitarra. È una formazione con cui mi diverto moltissimo".

Ha qualche ambizione?

"In futuro mi piacerebbe scrivere di nuovo delle colonne sonore, un’esperienza davvero stimolante. Adesso, però, penso solo al tour europeo che mi aspetta dopo le varie date italiane. Non vedo l’ora di far ascoltare la mia musica all’estero, dove mi sono sempre trovata benissimo".