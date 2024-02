"Sul palco vi racconto ’Che ci faccio qui’"

di Raffaella Candoli

La stagione teatrale "Pieno di voci", stasera alle 21, porta sul palco del Teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, il giornalista e autore Domenico Iannacone con "Che ci faccio qui", spettacolo di teatro civile e di narrazione. Musiche dal vivo di Francesco Santalucia, installazioni video di Raffaele Fiorella; produzione Teatro del Loto-Teatri Molisani, organizzazione di Cooperativa Sillaba. Iannacone passa dallo schermo televisivo di Rai3, dove da anni conduce un programma dal medesimo titolo, al teatro, in continuità con il suo modo empatico di entrare nelle storie marginali, che gli è valso l’assegnazione di vari premi giornalistici internazionali e per cinque volte quello istituito alla memoria di Ilaria Alpi.

Domenico Iannacone, le storie di persone e fatti minori che non avrebbero guadagnato i cosiddetti onori della cronaca, sono quelli che le suscitano maggiore interesse. Perché?

"La vera umanità è quella lontana dai talk enfatici; quella più autentica e attraente. Sono quelle vicende che fanno da reagente morale dentro, quelle che attraverso un lavoro di elaborazione lo spettatore si porta dietro per sempre".

Dalla tivù al teatro, senza un interlocutore da intervistare, ma con un pubblico dal vivo, che passo è?

"Il teatro mi ha dato la possibilità di essere libero da condizionamenti e regole e, dunque, è un passo di libertà. Poi, a contatto col pubblico, senza la mediazione di uno schermo, le prospettive si ribaltano e ci si vede da un’altra angolazione. Importante anche l’aspetto emozionale che crea la reazione immediata del pubblico. C’è la percezione del momento, è come se una vicenda, pur nella fedeltà dei dettagli, cambiasse in base al mio stato d’animo del momento".

Questa propensione al teatro civile la porta anche in teatri meno noti di piccole città.

"È la forza del tour, raggiungere varie località da nord a sud, in posti lontani dalle ribalte, ma a contatto col pubblico del quale cogli ogni sfumatura, reazione, respiro: tutto questo rigenera dal punto di vista umano".

Le immagini in videomapping danno corpo alla narrazione? "Sì, insieme alla musica che armonizza le mie pause e sottolinea anche parti improvvisate, il videomapping mostra volti e luoghi e fa sì che un racconto giornalistico diventi anche onirico, visionario".

Se una volta le periferie erano simbolo di emarginazione disagio sociale, oggi nei centri delle grandi città si riversa la rabbia, la trasgressione, la violenza giovanile. Che segnale è?

"Le periferie sono rimaste troppo a lungo isolate e chi governa non ha inteso sanare il gap, gli scompensi sociali. Nelle periferie ci sono giovani che hanno un alto potenziale, se quell’energia non viene canalizzata, finisce per esplodere nel modo peggiore, come una polveriera e per dare corpo alla protesta quei ragazzi cercano visibilità oltre i confini periferici".

C’è una vicenda umana che più di altre ha lasciato il segno?

"Molto mi prende la vicenda Caivano, alla periferia di Napoli, dove per la trasmissione Rai "Che ci faccio qui, storie da finire", sono tornato dopo l’esplosione mediatica. Lì è stata costruita una scuola avveniristica, e la preside che la dirige tanto sta facendo per ridurre la dispersione scolastica, ma dall’altra parte della strada c’è il problema della casa, della disoccupazione, della delinquenza minorile. Quei ragazzi oggi maggiorenni hanno trovato uno spiraglio di luce nel buio delle loro vite?".