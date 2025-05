"Sulla precarietà ci vuole una legge"

Orlando Gabanelli è molto informato sul Referendum. "Certamente andrò a votare. Col voto si può invertire una rotta che ha portato il mondo del lavoro a perdere in dignità. Il lavoro, così come è disciplinato in Italia, non va bene, perché i lavoratori hanno subito un attacco su vari fronti, soprattuto per quel che riguarda i licenziamenti. Troppo facile per un’azienda licenziare un dipendente. Sulla precarietà dobbiamo lavorare. Il terzo quesito ‘sulla sicurezza’ è altrettanto importante, perché in Italia sono tantissime le stragi sul lavoro. È importatne che la gente vada a votare perché il Referendum permette al legilatore di intervenire immediatamente sulle leggi e quindi il Referendum avrebbe un effetto immediato".