Sulla scomparsa del gatto Baal indagano anche due sensitivi

Continuano senza sosta le ricerche di Baal, il gatto rosso razza Maine Coon scomparso il 28 dicembre scorso da Roncofreddo, zona Musano. È prevista una ricompensa di 1.000 euro per chi restituirà alla padroncina il suo prezioso gatto. "Sono pronta a tutto e a dare anche di più per il ritrovamento del mio amato gatto – spiega la proprietaria – ma temevo di accendere troppe luci malintenzionate con un’offerta più alta. Non credo che Baal volesse andarsene, ma credo che sia stato preso da qualcuno. Aveva tante abitudini precise che rinnovava come riti, tra le quali c’era quella di stare con noi alla sera e alla notte. Io non so più niente, lo chiamo tutte le sere, e a volte, quando sono distratta, colgo dei rumori che mi fanno girare di soppiatto pensando che sia lui". Baal è un gatto maschio di 8 anni, sterilizzato e con il microchip. La ricca ricompensa verrà offerta dalla proprietaria a chi riporterà a casa il gatto, esemplare dal pelo lungo di circa 12 chili di peso. Chi avesse notizie del gatto può contattare il 335/6186893 oppure il 334/5763800.

"L’articolo uscito su Il Resto del Carlino ha sortito effetti positivissimi – continua la proprietaria – ci sono stati molti avvistamenti, di cui uno mi ha portato a seguire una pista ancora da esplorare fino in fondo che mi ha portato in collina".

Sulla scomparsa di Baal ci sono anche due sensitivi che lavorano senza sosta. I due veggenti, se inizialmente erano concordi a dire che Baal si trovasse in una soffitta prigioniero, ora sono discordanti tra loro. Un sensitivo dice che Baal è stato liberato in una zona con dei cipressi il 6 gennaio e che a stento vive ed è malconcio. L’altro sensitivo dice che il gatto Maine Coon si trova in una soffitta e sono poco chiare le ragioni per cui i suoi rapinatori lo hanno preso.

Tanti i commenti sui social degli amanti degli animali, tutti dispiaciuti per questa improvvisa scomparsa. Il gatto è uscito di casa il 28 dicembre e da allora non è più tornato.