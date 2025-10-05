Sulle orme di San Francesco, escursione al santuario della Verna

Oggi, promossa dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, è in calendario l’escursione al santuario della ’Verna - Sulle orme di San Francesco d’Assisi’. Una suggestiva e coinvolgente camminata con due itinerari. Il primo prevede la partenza alla 6 presso la sede Polis a Sàrsina e alle 6.30 presso la chiesa di San Francesco a San Piero in Bagno. Questo l’itinerario: San Piero, Bagno, Gualchiere, Nasseto, Passo Serra, borgo Serra, Biforco, La Verna, dopo aver percorso 27 chilometri con livello di uscita difficile. Alle 14.30 sosta per il pranzo presso la Melosa, con rientro a San Piero e a Sàrsina in autobus. Il secondo itinerario si snoderà dai Mandrioli sino al santuario della Verna, con partenza presso la sede di Polis a Sàrsina, e alle 8 presso il piazzale del cimitero di San Piero, dove ci sarà la partenza in pullman per il passo dei Mandrioli, e poi a piedi per passo Serra, Montalto, Gualanciole, Monte Calvano, Croce alla Calla, La Verna, dopo aver percorso una distanza di 20 chilometri (difficoltà media). Poi, alle 14.30, sosta per il pranzo presso la Melosa e rientro in pullman. La prossima camminata per la X edizione degli Itinerari dell’Appennino il 19 ottobre lungo la 15° tappa del Cammino di San Vicinio, camminata in rosa con Airc.