Sulle Terme indaga anche la Finanza

Sono serviti sette mesi al sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini (azionista di controllo col 68% delle quote delle Terme Sant’Agnese) per rendere note le pesanti sanzioni irrogate dall’Ispettorato del lavoro a seguito di un’ispezione effettuata nel 2021. Così facendo ha creato un caso politico che sicuramente renderà roventi gli ultimi due mesi della campagna elettorale. Incalzato dalle interrogazioni a risposta scritta presentate dai gruppi di minoranza in consiglio comunale ‘Un Bene in Comune’ (Alice Buonguerrieri) e ‘Insieme per il Futuro’ (Enzo Montalti e Milena Bravaccini) ha dovuto fornire una risposta dettagliata elencando i nove addebiti contestati dall’Ispettorato del lavoro che, dopo aver sentito 38 lavoratori, nel settembre dell’anno scorso ha elaborato e notificato tre verbali da 5mila, 126mila e 96mila euro, per un totale di 227mila euro.

Fino a ora la società Terme Sant’Agnese ha pagato in tre soluzioni la somma di 19.400 euro in relazione a tre delle nove contestazioni. Per altre cinque il sindaco (probabilmente riportando il punto di vista del consiglio d’amministrazione di Terme Sant’Agnese presieduto da Enrico Camillini) parla di "manifesta illegittimità", mentre una contestazione è stata impugnata in sede amministrativa dalla società attraverso lo studio legale Ichino di Milano. Ma i guai per la società Terme Sant’Agnese e per il Comune di Bagno di Romagna potrebbero non finire qui: oltre agli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro, c’è anche un’indagine della Guardia di finanza che, tra le altre cose, dovrà chiarire i rapporti fra la società Terme Sant’Agnese, con particolare riguardo all’ex amministratore delegato Alfredo Piccoli, abitante nella vicina Repubblica di San Marino, e la società Star For di Borgo Maggiore di San Marino.

Oggi è in programma un incontro fra la rappresentanza sindacale dell’azienda e il consiglio d’amministrazione di Terme Sant’Agnese spa nel quale si dovrebbe discutere proprio dei rapporti fra l’azienda e i dipendenti. Pare, infatti, che da tempo ci siano rapporti conflittuali tra gruppi di dipendenti e alcuni di loro che sarebbero stati emarginati dalla direzione aziendale. Questi contrasti avrebbero provocato l’intervento dell’Ispettorato del lavoro, ipotesi confermata dallo stesso sindaco Baccini nella sua risposta alle interrogazioni in cui difende gli amministratori scrivendo che le pratiche denunciate "sono sempre state attuate all’interno dell’azienda".