Sulle tracce della memoria: riparte l’evento ’Vieni a veglia’

Torna il progetto "Luoghi Memorie Comunità. Le tracce della seconda guerra nella Valle del Savio". Il primo incontro, condensato in aneddoti, fotografie, lettere scritte e conservate negli anni, ricordi di famiglia, prenderà avvio oggi alle 16,30 all’agriturismo "Il Pagliaio". Le attività, che prendono il nome di "Vieni a veglia", proseguiranno lunedì alle 20,30 alla biblioteca Veggiani di Mercato Saraceno. Poi lunedì 4 e martedì 5 dicembre, alle 20,30, all’Ufficio turistico Iat di Cesena di Piazza del Popolo. Sono in programma attività che coinvolgono gli studenti. E’ questo il caso dei laboratori di narrazione per le scuole secondarie di primo grado di Sarsina, nel corso dei quali le ragazze e i ragazzi hanno raccolto testimonianze presso la Casa di Riposo locale, e di Mercato Saraceno, i cui lavori verranno presentati in un podcast di Radio Colli’nair.. Un ulteriore laboratorio si terrà all’Istituto tecnico "GaribaldiDa Vinci" di Cesena dove gli studenti si concentreranno sulla storia dell’Arrigoni.