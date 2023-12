Sulle tracce di Babbo Natale

Continua la rassegna organizzata a Cesena dalla DMC I Percorsi del Savio: una proposta di giocosi percorsi narrativi dedicati alle festività natalizie e alle famiglie, in compagnia del “Giocastorie del Savio” Roberto Fabbri. Dopo il primo appuntamento dell’8 dicembre, dedicato ai giochi e alle tradizioni fra Santa Lucia e la notte di Natale, oggi Roberto Fabbri accompagnerà i partecipanti alla ricerca del vero Babbo Natale: giocando con renne, folletti e pupazzi di neve, il pubblico ascolterà aneddoti e curiosità sul personaggio più simpatico e caratteristico delle feste natalizie, in un percorso a tappe, da piazza del Popolo ai Giardini Pubblici di via Verdi. Un giocoso pomeriggio di allegria e fantasia che si concluderà con una dolce sorpresa riservata tutti i partecipanti. La terza e ultima data sarà venerdì 5 gennaio, lungo il percorso delle storiche mura della città, in una caccia ai tesori dei Re Magi, indagando su aneddoti, curiosità e simbologia della festa dell’Epifania. Il ritrovo è presso l’Ufficio Turistico IAT Cesena di piazza del Popolo alle 15, per la durata di 1 ora e mezza, e per un minimo di 15 partecipanti. Per maggiori informazioni: 0547 356327 oppure info@ipercorsidelsavio.it.