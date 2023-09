Sull’E45 a 150 kmh. Multa di 700 euro

Viaggiava sull’E45 a 150 chilometri orari, a fronte di un limite di 90 kmh. Il conducente di un’Alfa Romeo Stelvio è stato fermato dalla polizia stradale di Forlì-Cesena e sanzionato con una multa di 700 euro per la pazza corsa in E45. L’automobilista non è l’unico ‘pirata’ della strada individuato dalla polizia stradale, che dal 16 al 22 settembre ha portato a termine la campagna ‘Safety days’. Solo per gli eccessi di velocità, sono stati tagliati in tutto 603 punti dalle patenti. Sanzionati anche 23 conducenti intenti ad armeggiare con lo smartphone. Sempre in E45, venerdì scorso una pattuglia della sottosezione di Bagno di Romagna ha sequestrato ad un 31enne straniero 2 piccole dosi di hashish, dopo averlo fermato per un controllo all’altezza dello svincolo di Borello. Per l’uomo, cui è subito stata ritirata la patente (che rischia di essere sospesa fino a tre anni), sono già scattate le segnalazioni alla Questura e alla Prefettura.