’Sull’emani’ tra canzoni e poesie di Gio Evan

di Filippo Aletti

È un concerto da tutto esaurito quello che il poliedrico artista Gio Evan terrà questa sera dalle 21.30 al Vidia club di San Vittore. Lo spettacolo fa parte del tour ‘Sull’emani’, in cui Evan mescolerà insieme canzoni, poesie, gag e monologhi con lo scopo di raccontare l’urgenza di emanare. Prima del concerto, come da tradizione, l’artista condividerà con il pubblico un’attività speciale, una pratica piena di sorprese "Emanare – racconta Gio Evan, nome d’arte di Giovanni Giancaspro – significa stillare fuori, ovvero iniziare a mettersi nei panni dell’intorno, innalzarsi, percepire che la base di tutto è l’altezza. È darsi appuntamento nello spalancato, è aspettare che le persone chiuse aprano per iniziare insieme il turno dell’oltre. Dobbiamo iniziare a scorrere all’impazzata, dedicare all’amore una casa con ampia corte e giardino dove poter fare il filo al discorso. Emanare è vivere sapendo che lì dove finisco io, ci sono ancora io attraverso te. Voglio vedere tutti sull’emani".

Il poeta e cantautore presenterà sul palco anche il nuovo singolo ’Fontana’, definito come la prima opera nata da uno squarcio e dedicato appunto alla figura di Lucio Fontana. Il brano farà parte di ‘De Dominicis’, nuovo progetto musicale del cantautore, di cui ancora non si conosce la data di pubblicazione. Gio Evan comincia la sua carriera nel 2008, pubblicando il libro ‘Il florilegio passato’, in cui racconta dei suoi viaggi senza scarpe e soldi. L’artista, infatti, fino al 2015 ha viaggiato in tutto il mondo, dall’Asia al Sudamerica servendosi unicamente di una bicicletta. In particolare, in quel periodo comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come Gio Evan. Dopo varie pubblicazioni letterarie, nel 2019 l’artista pubblica il suo primo doppio album da solista, intitolato ‘Biglietto di solo ritorno’, in cui mescola indie pop e world music. L’artista, in realtà, aveva già pubblicato un disco nel 2013 sotto il nome di ‘Cranioterapia’, abbandonando il progetto poco tempo dopo.

La consacrazione musicale arriva due anni fa, quando l’artista partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Arnica’, tratto dall’album Mareducato. La scorsa estate, invece, Gio Evan ha promosso la prima edizione di Evanland, primo festival internazionale del mondo interiore. L’evento, dedicato a seminari e laboratori sull’evoluzione personale, verrà riproposto in estate a Roma e Milano. L’ultimo romanzo, invece, è ‘Vivere a squarciagola’, edito da Rizzoli, in cui Gio Evan racconta del suo viaggio in India. Il concerto del Vidia ha fatto registrare il tutto esaurito e dopo lo show ci sarà un dj set del locale.