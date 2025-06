Summer camp ‘Ragazze digitali’ al via nelle sedi universitarie

Boom di iscrizioni ai summer camp ‘Ragazze Digitali’ che hanno preso il via con la partecipazione di 81 ragazze di III e IV superiore, suddivise tra i Campus universitari di Cesena (con due progetti), Forlì e Rimini. L’iniziativa, realizzata grazie al Programma regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia Romagna e promossa da Ser.In.Ar., in collaborazione con Art-ER e con il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, si svolge presso i Campus Universitari delle città coinvolte per un totale di 50 ore (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00).

"Siamo molto soddisfatti – spiega la prof.ssa Antonella Carbonaro, responsabile del progetto – di questa numerosa adesione al progetto, che rappresenta un’interessante opportunità non solo per l’orientamento delle ragazze post-diploma, ma anche per offrire un primo assaggio al complesso mondo delle discipline informatiche, anche in riferimento ai nuovi orizzonti introdotti dall’Intelligenza Artificiale".

Nel corso dei summer camp, oltre alle lezioni frontali, gestite complessivamente da 8 docenti (senior e junior) provenienti dal Corso di laurea in Ingegneria Informatica di Cesena, le ragazze avranno la possibilità di effettuare alcune significative visite in imprese, quali Onit SpA di Cesena e Vem Sistemi SpA di Forlì, che sono partner dell’intero progetto.