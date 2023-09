Summer School sull'Emergenza Climatica a Sogliano: Pratiche e Progetti di Rigenerazione

A Sogliano è iniziata giovedì 14 settembre e si concluderà oggi una ’Summer School’ dedicata all’emergenza climatica dell’Università Iuav di Venezia. L’Amministrazione comunale, a seguito dei recenti avvenimenti catastrofici che hanno coinvolto la Romagna, ha deciso di impegnarsi per affrontare l’Emergenza climatica. L’iniziativa, ha l’obiettivo di rilanciare il territorio di Sogliano in un’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. I protagonisti sono 12 studenti (foto) dell’Università veneziana, appartenenti a diversi ambiti disciplinari: tre del corso di laurea triennale in Architettura, uno del corso di laurea magistrale in Design della Comunicazione e otto del corso di laurea magistrale in Urbanistica e Pianificazione per la Transizione tra cui due studentesse Erasmus provenienti dal Brasile.

Gli studenti, supportati da docenti e da esperti, sono coinvolti nell’elaborazione di alcune pratiche e idee di rigenerazione inerenti ai temi del paesaggio, dell’agricoltura e del patrimonio culturale. Il processo è basato su un dialogo e confronto con amministratori locali e i principali portatori di interesse del territorio. Per sensibilizzare la comunità verso queste tematiche, verrà avviata una campagna di promozione sul territorio con l’installazione di manifesti e dispositivi. I risultati del workshop sono stati presentati ieri in un seminario, dal titolo "Pratiche e progetti di rigenerazione delle aree rurali". In tale occasione è stato affrontato il tema del cambiamento climatico e dei suoi effetti sulle aree collinari e interne declinato sui tre temi principali del workshop. I risultati verranno trasformati in una pubblicazione.

Ermanno Pasolini