’Summer Time’, la festa di fine anno del liceo Righi

di Gilberto Mosconi

Oggi dalle 19, al parco delle Fonti-Idropinica di via Lungosavio avrà luogo ’Summer Time’, tradizionale e coinvolgente appuntamento di fine anno scolastico, organizzato dalla sede staccata bagnese del Liceo scientifico Augusto Righi. Il programma, messo in locandina dai liceali, prevede l’apericena di fine anno, la consegna dei diplomi, l’intrattenimento musicale live con la voce di Daniele. Una serata che non si dipanerà soltanto fra saluti e arrivederci a settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico e, altresì, fra tanti "amarcord" sull’anno in archivio, ma che avrà nel cuore di studenti, insegnanti, collaboratori scolastici, cittadini, le popolazioni duramente colpite dal maltempo. Parte del ricavato dalla iniziativa, lodevolmente promossa dall’Istituto scolastico di via Manin, sarà infatti devoluto per l’emergenza alluvione in Romagna. Un incontro, dunque, che quest’anno avrà anche un forte risvolto di affetto, vicinanza, partecipazione, nel solco della solidarietà e dell’altruismo verso chi è stato colpito dall’alluvione.

Ma il ’Summer Time 2023’, sarà anche il momento per ricordare che il Liceo scientifico, con l’anno scolastico 22-23, ha compiuto proprio un bel compleanno. Quello, tondo tondo, dei 30 anni, essendo suonata la sua primissima campanella con l’inizio dell’anno scolastico 93-94. Preside del Liceo di Bagno è Lorenza Prati dirigente scolastico del Liceo scientifico Righi di Cesena, direttrice della sede di Bagno Maria Grazia Corzani, referente per l’orientamento scolastico Carla Para.