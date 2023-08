Suoni dello spirito al Monte E Almerigi lascia dopo 28 anni

di Raffaella Candoli

È tempo di ‘Suoni dello spirito’ all’Abbazia del Monte, rassegna letteraria diretta da Paolo Turroni, giunta al ventesimo appuntamento agostano, proposta dall’Associazione Amici del Monte grazie all’ospitalità dell’abate dom Mauro Maccarinelli e della comunità monastica. Tematiche che hanno attinenza con avvenimenti attuali e coinvolgenti, raccontati attraverso voci e letture, con i commenti sonori dei musicisti del Conservatorio Maderna, si susseguono per 4 frequentati e attesi appuntamenti, nei venerdì del 4, 11, 18 e 25 agosto alle 21. "Quando gli eventi sono di tale spessore culturale – riflette l’assessore Carlo Verona – e hanno una longevità che fidelizza il pubblico, ben volentieri il Comune concede il patrocinio". Proprio dal sindaco di allora, Giordano Conti, venne l’idea di arricchire di contenuti il giardino esterno all’Abbazia, prodigo di frescura serale in cima al colle Spaziano. E da allora il Monte, specialmente all’interno del chiostro quattrocentesco "naturale camera armonica", accoglie eventi ad ingresso gratuito che appassionano culturalmente ed emotivamente il pubblico. "La rassegna- informa Paolo Turroni - celebra alcuni importanti anniversari: i 200 anni dalla morte del cesenate Papa Pio VII; i 150 della morte di Alessandro Manzoni; i 140 anni dalla pubblicazione del romanzo di Carlo Lorenzini, alias Collodi, ‘Pinocchio’, letto e tradotto in ogni lingua del mondo, e gli imminenti 210 anni della donazione a Pio VII del complesso del Monte, acquistato dal cesenaticense Pier Maria Semprini, dopo la soppressione degli ordini religiosi da parte di Napoleone".

Chi invece abdica dal festeggiare i 28 anni di presidenza alla guida degli Amici del Monte è Luciano Almerigi che ha rassegnato le dimissioni prima della scadenza del lungo mandato. "Non lascerò certo gli Amici né la comunità benedettina – rassicura -, ma il 22 agosto ci saranno nuove elezioni che spero premino chi è giovane e desideroso di fare il bene del Monte".

Ecco in dettaglio gli appuntamenti che si aprono venerdì affrontando come consuetudine un canto della Divina Commedia, il 27esimo. "Ci è sembrato opportuno – spiega Turroni -, riflettere sul rapporto del sommo Poeta con il Pontefice. Cosa ne pensa nel XIV secolo, e come le sue riflessioni possono avere un contatto con noi? Ma che succede se il Papa abbandona la retta via?" Le letture di Ilario Sirri, sono accompagnate dal commento di Paolo Turroni, mentre la parte musicale sarà affidata alla voce di Elena Masci e al clavicembalo di Alessandro Vigilante. Nell’incontro di venerdì 11, protagonista sarà il volume "Monte salvato". Attraverso le letture di Loris Canducci, Sabrina Guidi, Gilberto Graffieti, Iuri Monti e Paolo Turroni, sarà riproposta la vicenda che nel 1812 indusse l’imprenditore cesenaticense Pier Maria Semprini a salvare l’Abbazia e monastero del Monte allo scopo di riconsegnarlo, nel 1814, a papa Pio VII Chiaramonti che di ritorno dalla prigionia francese incoronò la Madonna del Monte, là dove lui era stato monaco. Pio VII donò il complesso alla propria famiglia e fu grazie alla raccolta fondi fatta in America dall’abate Krug che i monaci nel 1888, ricomprarono in monete d’oro, monastero e abbazia. Note dell’arpa di Stefania Betti. Con la serata del 18 agosto si omaggerà la ricorrenza dei 150 anni dalla morte del celebre poeta Alessandro Manzoni. Le letture di Loris Canducci, Alessandra Fabiani, Sabrina Guidi, Gilberto Graffieti, Iuri Monti e Paolo Turroni metteranno a confronto i due testi elaborati da Manzoni: quello del 1827 e quello del 1840. Accompagnamento musicale del gruppo Jazz di Leonardo Drei.

La serata finale del 25, da sempre dedicata al tema del Viaggio, si viaggerà metaforicamente in compagnia di uno straordinario personaggio della letteratura italiana: Pinocchio, un romanzo che contiene l’universo intero e si presta a disparate interpretazioni. La parte musicale sarà affidata al gruppo di fiati guidato da Giorgio Babbini. Letture di Loris Canducci, Alessandra Fabiani, Sabrina Guidi, Gilberto Graffieti, Iuri Monti e Paolo Turroni.