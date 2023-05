"Suoniamo i brani più emozionanti di Neil Young"

di Filippo Aletti

Domani sera al Vidia sarà protagonista una coppia insolita. Sul palco dello storico club di San Vittore, saliranno Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana, che porteranno in scena una speciale rivisitazione dei brani più emozionanti di Neil Young. Il primo è noto nella scena rock italiana per essere il leader dei Marlene Kuntz, il secondo è un chitarrista, compositore e produttore, che ha accompagnato in tour internazionali artisti come Vinicio Capossela e Mike Patton. Non sarà un classico tributo, ma una connessione artistica con i brani del cantautore canadese come Heart of gold, Old man, Comes a time e On the beach.

Godano, come nasce il vostro spettacolo ’A journey through the past’?

"Lo scorso anno, mentre registravamo l’ultimo disco dei Marlene Kuntz, ho conosciuto Asso, con cui ho subito avuto un feeling incredibile. Confrontadoci sui nostri gusti musicali, abbiamo scoperto di essere innamorati della musica di Neil Young. Da lì ci siamo inventati lo spettacolo".

Sul palco sarete solo voi due?

"Esatto, io canterò e suonerò la chitarra acustica, mentre Asso si occuperà di altri strumenti come il pianoforte, la fisarmonica o il banjo. Sarà uno spettacolo intimo e potente, vogliamo dare al pubblico qualcosa che non sia un mero tributo, ma una forte emozione".

Quando vi siete accorti che il progetto poteva funzionare?

"Durante le registrazioni dei Marlene, che abbiamo fatto in diverse residenze artistiche in paesini di montagna, ci siamo trovati ospiti del birrificio Baladin. All’interno c’era un locale, in cui abbiamo regalato un piccolo concerto agli avventori, suonando esclusivamente pezzi di Neil Young. Lì abbiamo capito che la cosa funzionava".

Con che criterio avete scelto i brani in scaletta?

"La discografia di Young è vastissima, con dischi davvero eccezionali. Abbiamo scelto le canzoni che più si prestano a una dimensione intima e acustica, ci saranno diversi pezzi degli anni ’70, che più di tutti abbracciano queste atmosfere".

C’è un brano a cui è più affezionato?

"Quand’ero ragazzo sono stato folgorato dalle vibrazioni di Old Man, che fa parte del disco Harvest. Questa canzone, come altri dell’artista canadese, mi ha influenzato molto nel corso delle registrazioni del mio primo disco da solista di qualche anno fa".

Dopo questa breve parentesi cosa farà?

"Le date di questo progetto le ho incastrate a fatica tra i miei concerti da solista e quelli con i Marlene Kuntz. In estate quindi farò tantissime esibizioni, poi vedrò come organizzare il prossimo inverno".