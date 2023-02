"Superbonus, soluzione per i crediti incagliati"

Risolvere, con un compratore di ultima istanza, il grave problema dei crediti incagliati degli imprenditori che hanno effettuato lavori utilizzando i bonus edilizia e riattivare un sistema sostenibile e strutturale degli incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico degli edifici. E’ la richiesta di Confartigianato cesenate avanzata tramite il suo gruppo di presidenza il presidente della categoria Edilizia territoriale Andrea Baraghini: "Da tempo – è la riflessione - sosteniamo la necessità di ridiscutere il sistema degli incentivi. Ma ora non si possono lasciare imprese e famiglie in mezzo al guado: la soluzione contenuta nel decreto legge varato il 16 febbraio dal Consiglio dei Ministri non appare efficace. Grazie alla spinta dei bonus edilizi, tra il 2019 e il 2022 ben 2,1 punti di crescita del Pil arrivano dai maggiori investimenti in costruzioni in Italia rispetto al resto dell’Eurozona. Inoltre il settore delle costruzioni ha fatto registrare un aumento di 257mila occupati. La strada dei bonus è stata però costellata di continui stop and go normativi: ben 224 modifiche, una ogni 16 giorni. E così cittadini e imprenditori si sono trovati imprigionati in una vera e propria ragnatela burocratica. Un’esperienza culminata con il blocco dei crediti nei cassetti fiscali degli imprenditori, che ora mette a rischio 47mila posti di lavoro. La nostra richiesta è di ripensare il sistema degli incentivi nel settore, anche in vista degli obiettivi indicati dalla direttiva europea sulle ‘case green’. Basta con gli interventi spot sottoposti a continui ripensamenti".

Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi: "Inutile dire che a Cesena la notizia è stata immediatamente strumentalizzata dal sindaco Enzo Lattuca, Pd e Cesena 2024. Non sanno o non vogliono sapere che il problema è a monte. Il Governo, infatti, bloccando la cessione dei crediti da parte di aziende e privati agli enti pubblici, intende arginare una situazione che avrebbe portato all’inevitabile collasso le finanze del nostro Paese, oltre a quelle del sistema bancario e finanziario".