Superenalotto a Cesena, vincita da 400mila euro

Cesena, 3 giugno 2025 – La dea bendata bacia la Romagna, e precisamente Cesena, dove un misterioso giocatore ha vinto al Superenalotto quasi 400mila euro. Sabato scorso la schedina vincente ha permesso al fortunato (o fortunata) cesenate di azzeccare una cinquina combinata (con i numeri super star: 2 punti 5ss e 2 punti 5 e 5 punti 4ss e 5 punti 4) e di mettersi in tasca complessivamente 394.230,65 euro.

FOTO vincita Superenalotto tabaccheria LeTorri. Proprietari lei Hongmei Wang, marito Songping Wang

La fortuna è arrivata grazie alla cartella giocata alla tabaccheria ‘Le Torri’, dove recentemente erano stati vinti circa 30mila euro al Superenalotto e dove sono state azzeccate altre due combinazioni vincenti da 11mila euro l’una. I proprietari della tabaccheria, moglie e marito, sono molto contenti della vincita realizzata (mai così alta fino ad oggi) e sperano che il fortunato vincitore si faccia vivo per congratularsi con lui. “Siamo molto contenti di questa vincita – dicono moglie e marito Hongmei Wang e Songping Wang, proprietari della tabaccheria a Cesena da 7 anni – non conosciamo il vincitore, ma siamo molto felici per lui. Sicuramente è un cliente della zona, siamo in una zona residenziale di Cesena. E’ una cifra che non ti cambia la vita, ma sicuramente ti dà un bell’aiuto in questo momento in cui c’è tanto bisogno di soldi”. Il fortunato vincitore ha azzeccato la combinazione del Superenalotto spendendo 3 euro per la sua giocata. “Sono in tanti a tentare la fortuna con il Superenalotto e i Gratta e Vinci ultimamente – conclude la proprietaria Hongmei Wang – e dopo questa vincita sono aumentati ancora di più”.