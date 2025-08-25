SuperEnalotto, vinti a Cesena 184mila euro

Cesena, 25 agosto 2025 - Superenalotto, maxi vincita a Cesena: con 1 punto da 5 più uno il fortunato ha portato a casa quasi 184mila euro, esattamente da 183.771,32. La dea bendata ha fatto tappa nel punto di vendita Sisal Tabacchi & CO situato in Via Ungaretti, 282. La vincita risale a venerdì scorso. Ma si è nascosto ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto di venerdì 22 agosto, con il Jackpot che arriva a 42,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 26 agosto 2025. Intanto festeggia il fortunato giocatore, una vincita importante che avrà sicuramente rallegrato l'estate di chi ha portato a casa il bottino. Si tratterà di un residente a Cesena o magari di un giocatore di passaggio? In ogni caso, si festeggia. La combinazione vincente è stata: 7 – 25 – 38 – 39 – 66 – 69 – J 17 – SS 24. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 22 agosto ha assegnato 275.961 vincite.

Le altre vincite

Anche nelle Marche pochi giorni fa, il 14 agosto, la dea bendata è arrivata a Civitanova dove è stata registrata una vincita da 100mila euro con il 10eLotto. Un Ferragosto speciale per il fortunato giocatore. Ma in quest'estate 2025, la provincia di Macerata è davvero fortunata e colleziona vincite: all'inizio di luglio a Porto Recanati, un giocatore ha portato a casa ben 260mila euro al Lotto.