SuperEnalotto, vinti 394mila euro: "Centrata la cinquina combinata con una schedina da tre euro"

La fortuna bussa alla porta di un misterioso cesenate, che, con una vincita al Superenalotto, si è messo in tasca la bellezza di 394.230,65 euro. Non sarà la vincita che cambia la vita, ma quasi 400mila euro possono comunque dare un bell’aiuto. La cartella vincente è stata giocata alla tabaccheria ‘Le Torri’ in via Viareggio a Cesena, gestita da Wang Hongmei e da Songiping Wang.

Sabato scorso è stata centrata una cinquina combinata con i numeri Super Star (2 punti 5ss e 2 punti 5 e 5 punti 4ss e 5 punti 4) su una combinazione vincente composta da questi numeri: 4, 8, 47, 48, 63, 90, J 77, SS 12. Numeri apparsi in sogno al fortunato vincitore o frutto di un minuzioso calcolo di probabilità e statistica? Lo stesso giorno, in altre parti d’Italia, sono stati centrati anche un 5+1 da oltre mezzo milione di euro e sedici 5 da oltre 11 mila euro.

"Non conosco il vincitore. Fino ad ora nessuno è passato dalla tabaccheria – dice la proprietaria Hongmei Wang che da sette anni gestisce il bar e tabacchi a San Mauro con il marito Songping Wang – ma sono sicura che sia una persona del posto. È un cliente fisso e siamo molto felici per lui. Sono tante le persone della zona che vengono a giocare il Superenalotto o acquistano Gratta e Vinci e fino ad oggi nessuno aveva mai vinto una cifra così alta. Una somma che, anche se non ti cambia la vita, ti può dare una grossa mano in questo momento in cui c’è tanto bisogno di soldi e le spese per vivere sono sempre più alte".

Il fortunato vincitore (o vincitrice) cesenate ha vinto quasi 400mila euro, acquistando una schedina del Superenalotto da tre euro. Cosa farà ora con il gruzzoletto che gli è piovuto dal cielo? Di certo qualche sogno lo potrà realizzare. Nella tabaccheria ‘Le Torri’ a San Mauro sono stati azzeccati recentemente due 5 al Superenalotto da circa 11mila euro, e qualche tempo fa una donna ha vinto 39mila euro.

"Quella volta – continua Hongmei Wang – la fortunata è venuta a ringraziarci per la vincita fortunata. È una cliente che abita in zona e che conosciamo bene. Una persona molto simpatica e gentile che ogni settimana viene da noi a giocare". "Prima di aprire questa attività – continua la proprietaria – io e mio marito, avevamo un ristorante cinese e poi abbiamo scelto di cambiare lavoro perché gli orari del ristorante erano molto pesanti. Questa zona di Cesena ci piace molto e ci vivono persone per bene. Questo è un locale fortunato, e dopo questa vincita i clienti sono già aumentati. Oltre a me e mio marito, in tabaccheria, lavora ogni tanto anche mio figlio di 27 anni. Abbiamo anche una figlia di 25 anni. Il lavoro in tabaccheria da quando siamo subentrati nella gestione è cresciuto molto e gli appassionati del Superenalotto sono in crescita". Ora è caccia al vicintore.