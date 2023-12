"Supereremo l’emergenza con unione e collaborazione"

Per superare una sfida così dura come la devastazione del territorio causata dall’alluvione serve unione e collaborazione. E’ la sintesi della serata di lunedì scorso al Palazzo del Ridotto, dove c’è stato un confronto franco, aperto e costruttivo tra numerosi esponenti dei comitati degli alluvionati romagnoli e il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami (foto). Per questo il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena esprime ancora più rammarico per l’assenza dell’Amministrazione comunale che non ha neppure risposto all’invito a partecipare.

"Il viceministro Bignami – commenta il presidente del comitato Marco Giangrandi – ci ha anche invitati a essere presenti sul territorio per vigilare e segnalare i problemi, al fine di garantire la messa in sicurezza del territorio stesso. Per noi è uno sprone per proseguire e intensificare l’azione di vigilanza che abbiamo già messo in atto".

L’iniziativa del Comitato Alluvionati e la presenza del Governo hanno creato un quadro di solidarietà e impegno, inviando un messaggio chiaro: l’unione e la collaborazione sono essenziali per superare le sfide, andando oltre le barriere politiche e personali, ha ribadito inoltre l’importanza di creare un tavolo di lavoro condiviso tra commissario, regione, comitati, tecnici e tutti i soggetti interessati. Concludendo, Giangrandi ha ribadito l’importanza dell’unità e del buon senso, al di là delle appartenenze partitiche, per promuovere uno Stato civile e progredito.

Particolarmente significativo il richiamo del viceministro Bignami alla correttezza nella richiesta di contributi e risarcimenti indirizzato sia ai privati cittadini che agli enti pubblici, perché ogni euro percepito in più del dovuto è un euro sottratto a chi ne ha diritto. In questa ottica sarà fondamentale sia l’azione dei tecnici che dovranno asseverare (e in alcuni casi giurare) le perizie sui danni, e della Guardia di Finanza alla quale saranno sottoposte tutte le pratiche che presentino criticità.