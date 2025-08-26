Superfrustino, gran finale. In dieci a caccia del titolo

Questa sera l’Ippodromo del Savio incoronerà il vincitore del ’Superfrustino – Tomaso Grassi Award’, che emergerà tra i dieci pretendenti qualificatisi per la finale: Antonio Di Nardo, Davide Di Stefano, Vincenzo Gallo, Alessandro Gocciadoro, Francesco Facci, René Legati, Filippo Monti, Francesco Pettinari, Roberto Vecchione e Santtu Raitala.

I nomi in pista rappresentano il giusto mix tra esperienza, classe e talento, col romano Francesco Pettinari ad aprire la virtuale sfilata di presentazione, la cui presenza all’evento premia il valore di una carriera mentre Francesco Facci, toscano dal talento cristallino, ha spesso firmato vittoriosamente prove classiche.

Alessandro Gocciadoro rappresenta da qualche lustro il trotto italiano nel mondo, con vittorie, stile e una brillante gestione manageriale dei suoi oltre 150 cavalli in allenamento. Antonio Di Nardo è il catch driver per eccellenza, freddo, impeccabile stilisticamente e astuto: forma con Gennaro Casillo una coppia indissolubile e vincente. Filippo Monti da gentlemen e proprietario, allevatore e grande esperto di trotto mondiale, è diventato professionista nel 2024, scelta difficile che dopo pochi mesi e a suon di convincenti performance l’ha portato a una meta che per molti è ancora una chimera, la finale del Superfrustino, appunto.

Roberto Vecchione è sinonimo di talent e vanta un palmares con pochi eguali, la perla delle quali è rappresentata dall’International Trot 2019 raggiunta con il fuoriclasse indigeno Zacon Gio. Renè Legati torna a Cesena per ristabilire un controverso legame che il bresciano dalle forti tradizioni ippiche vuole sancire vittoriosamente e Vincenzo Gallo è a caccia della consacrazione che solo un evento di spessore internazionale può regalare.

La nota ’esotica’ è rappresentata da Santtu Raitala, giovane driver di grande talento che sta spopolando tra la natia Finlandia e la Svezia dove spesso prende le redini dei cavalli di casa Gocciadoro.

Chiude la lista, ma solo cronologicamente, Davide Di Stefano, siciliano cresciuto alla scuola di Biagio Lo Verde con picchi classici che ora, grazie al rapporto professionale con Holger Ehlert ha rinverdito tornando alla ribalta nazionale.

Durante gli intervalli tra le corse, il pubblico potrà approfittare di un intrattenimento a 360 gradi, a partire da quello garantito dalle performance musicali degli Hotkeys, un trio che unisce al sound delle percussioni, il sax e l’energia del dj. La Centrale del Latte di Cesena offrirà al pubblico la degustazione di uno dei suoi prodotti di punta, lo Squacquerone di Romagna Dop, vincitore dell’Italian Cheese Awards 2024. Per il pubblico sarà possibile riceverne un assaggio consegnando il ticket ricevuto agli ingressi (dalle 20 alle 22). Per i più piccoli infine, l’Asd MiDiverto, sarà presente all’ingresso coi suoi originali, divertenti e creativi laboratori artistici.