Superiori, iscritti record ma servono più spazi

di Giacomo Mascellani

Al Museo della Marineria l’Istituto superiore Leonardo Da Vinci che comprende il Liceo scientifico ’Enzo Ferrari’ e l’Ite ’Giovanni Agnelli’, ha presentato la rendicontazione sociale del triennio 2019-2022. Il dirigente scolastico Massimo Dellavalle, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli, è intervenuto soffermandosi sui risultati raggiunti dagli studenti in termini di successo formativo, sulle prove Invalsi e sui report di Eduscopio della Fondazione Agnelli.

Dellavalle ha illustrato le strategie adottate dall’istituto durante i due anni della pandemia per garantire il diritto all’istruzione e superare, nell’anno seguente, i ritardi negli apprendimenti, nonché sulle conseguenze psicologiche e sociali sugli adolescenti obbligati all’isolamento. Particolare attenzione è stata poi dedicata alle attività connesse ai percorsi di Pcto, gli ex alternanza scuola e lavoro, per i quali ci sono state oltre 70 convenzioni, e l’impegno profuso per orientare nel modo più efficace gli studenti alle scelte post diploma.

E’ seguito un approfondimento sul bilancio della scuola, nel quale è stato evidenziato che circa l’80% delle risorse è destinato alle attività di supporto didattico agli studenti e ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (più di 60 per l’anno in corso). Dellavalle si è detto preocupato per il fatto che negli ultimi anni si è ridotta di quasi la metà l’entrata relativa al contributo volontario delle famiglie, che la scuola richiede per permettere la realizzazione dei progetti. La scuola ha ottenuto i fondi europei tramite i bandi Pon, che hanno permesso di implementare la rete per la connettività internet e di completare la dotazione tecnologica digitale di aule e dei laboratori: con le risorse del Pnrr saranno realizzati altri ambienti di apprendimento innovativi e laboratori per le professioni digitali del futuro.

Ci si è poi soffermati sulle criticità connesse agli spazi, pesanti al ’Ferrari’, dove per ricavare le aule necessarie ad ospitare le classi in aumento, la scuola ha dovuto rinunciare all’aula magna e ad un laboratorio. Il liceo (tradizionale, delle scienze umane e delle scienze applicate), ha raggiunto 588 iscritti, mentre all’Ite gli studenti sono 423, per un totale record di 1.011 iscritti, incremento del 10% rispetto a quattro anni fa. Sono stati indicati gli obiettivi che la scuola intende raggiungere nel triennio ’22-’25: una riduzione dei trasferimenti in entrata e in uscita da raggiungere tramite una informazione più accurata verso gli studenti di terza media, e il miglioramento dei risultati degli studenti, sia nel profitto nelle discipline di indirizzo che nelle prove Invalsi.