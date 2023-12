Superman porta i doni ai bimbi ricoverati

Una mattinata prenatalizia davvero speciale per i piccoli ospiti della pediatria dell’ospedale ’Bufalini’ che sono stati raggiunti, con grande sorpresa, da amici con i superpoteri. Quest’anno, nell’ambito della programmazione delle feste e chiedendo supporto ai ’The Marvel Friends’, l’amministrazione comunale di Cesena ha voluto portare un po’ di magia prenatalizia nelle stanze del reparto diretto dal dottor Marcello Stella. Così, questa mattina, Spiderman, Ironman, Black Panther e Capitan America si sono calati nel reparto cesenate con grandi sacchi pieni di doni.

Ad accogliere i supereroi c’erano l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo, insieme a Infermieri e Medici della Pediatria di Cesena.

"Siamo davvero felici – commenta l’assessora – di aver potuto condividere questo momento con i piccoli pazienti della ‘Pediatria’ di Cesena, e con le loro famiglie. Davanti ai supereroi le bambine e i bambini hanno provato una grande emozione. Molti di loro infatti sono fan di questi personaggi della fantasia che ci insegnano a sognare e ad aver forza soprattutto nei momenti più difficili da superare. Per noi i veri supereroi sono tutti loro che quotidianamente combattono una battaglia per stare meglio, per stare bene e per tornare a casa il più presto. È questo che auguriamo a tutti loro e alle rispettive famiglie. La mattinata inoltre ci ha fornito l’occasione per ringraziare il personale medico e infermieristico dell’Ospedale ‘Bufalini’ e per augurare a tutti loro un felice Natale".

"A nome dello staff medico e infermieristico – afferma Marcello Stella, direttore della Pediatra e Terapia Intensiva Pediatrica dell’ospedale Bufalini di Cesena – ringrazio tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questa bella iniziativa di sostegno ai piccoli ricoverati; sia i bambini sia noi adulti siamo affascinati dai supereroi, ognuno di noi è tranquillizzato lungo il percorso di cura da genitori, medici ed infermieri, ma ovviamente nei piccoli il potere della fantasia rappresenta una ulteriore fonte di recupero".

I doni consegnati dai The Marvel Friends, Leon Cremonini, Mirco Bastianelli, Fabio Sensolini e Alessandro Nacar, volonterosi giovani di Rimini che, insieme ad altri amici, hanno dato avvio a questa straordinaria esperienza per rendere felici i propri figli e i loro compagni, soprattutto quelli meno fortunati, sono stati donati da Surf Paradise di Riccione, Riccione calcio femminile, Keto bar di Rimini, Polizia locale di Misano Adriatico, Veronica Lisotti di Cattolica, scuola dell’infanzia Giardino Magico di Misano Adriatico, Scuola primaria di Torconca, Morciano Calcio, Real Morciano e Carpenwood srl di San Pietro in Vincoli.