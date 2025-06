Supermoto Campionato italiano

Si conferma il dominio di Elia Sammartin del Bikers Racing Team di Gatteo nel Campionato Italiano supermoto e Internazionali d’Italia nella top class, vittoria in gara 1 e gara 2. Allunga il suo stato di capoclassifica generale con 430 punti di vantaggio sul suo diretto inseguitore. Le gare si sono svolte in un caldo infernale sul circuito di Ottobiano. Elia scattava dalla seconda casella in quanto durante le prove nell’intento di conseguire il suo giro veloce è stato rallentato più volte dagli avversari. La gara è stata una calvalcata solitaria verso la vittoria sia in gara 1 che in gara 2, scattato dalla seconda casella ha eseguito subito il sorpasso su Bussei nella prima curva a destra nello sterrato, poi con un passo decisamente superiore si è preso quel margine di sicurezza che gli ha garantito la vittoria fino alla fine del traguardo in entrambe le manche. Assente Monti per problemi personali, gli altri due piloti del team Monica e Frassino hanno condotto gare differenti. Monica ci ha messo un po’ di tempo per trovare il giusto feeling con la nuova moto e solo durante l’ultima manche è riuscito ad inanellare giri veloci che gli spettano. Frassino ritornava per la prima volta sul circuito che lo ha visto, suo malgrado, protagonista, lo scorso anno, di un grave infortunio. Su questo circuito Matteo ha espresso forse la sua gara migliore da quando corre. Dice Fabio Mnadelli, patron del Bikers Racon Team: "In gara 1 ha lottato per il podio fino agli ultimi giri, purtroppo a causa di un calo fisico non è riuscito a consolidare il lavoro fatto fino a quel punto. Nella seconda manche è stato coinvolto in una caduta che lo ha fatto ripartire praticamente dall’ultima posizione. Grazie a una grande rimonta si è piazzato alla fine al quinto posto in gara 2 nella Fast e quinto in generale. Domenica 6 luglio saremo a Pomposa per la quinta prova del campionato italiano e Internazionali d’Italia Supermoto". Ermanno Pasolini