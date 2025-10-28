Elia Sammartin, pilota del Bikers Racing Team di Gatteo del patron Fabio Mandelli, si è classificato quarto nell’ultima gara del campionato del mondo di Supermoto e, curiosamente, sempre quarto nella classifica finale del mondiale. L’ultima gara del campionato del mondo si è svolta a Mettet in Belgio. Stimate circa 45.000 persone a vedere uno spettacolo garantito ed erano presenti oltre 500 piloti. In qualifica Sammartin ha firmato il quarto tempo confermando un ottimo passo gara in sella alla sua Honda.

Dice il patron Fabio Mandelli: "La moto di Elia Sammartin è in continuo sviluppo. Stavamo provando nuove parti già collaudate in precedenza, ma probabilmente a causa delle sollecitazioni dell’ultimo step di potenza al motore e alle caratteristiche del circuito ha fatto cedere un componente della ruota posteriore. Provvederemo con i nostri collaboratori a ridimensionare in modo adeguato il componente. Ottimo weekend comunque in proiezione 2026. La moto Honda si è dimostrata super competitiva a confronto degli ufficiali Tm e Ktm. Abbiamo fatto del nostro meglio investendo risorse umane ed economiche per portare la moto a un livello assolutamente competitivo. Oltre all’ottimo risultato nel campionato del mondo, abbiamo conquistato gli internazionali d’Italia e il Campionato Italiano vincendo 6 gare su 6 disputate, 11 manche su 12".

Fabio Mandelli ha ringraziato Honda Redmoto, tutti i supporter commerciali e tecnici, il capo tecnico del team Samuele Ghetti, Stefano Ferrari, Filippo Ragno, Stefano Santolin e tutti quelli che da casa hanno lavorato sulla moto per renderla competitiva. "Un ringraziamento speciale – ha concluso – a Elia con la moto nuova, il modello 2025, completamente diversa dal 2024, portata in gara solo dal nostro Biker Racing Team. Ha saputo collaborare in maniera costruttiva per raggiungere gli obiettivi previsti".

Ermanno Pasolini