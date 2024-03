Superstrada dei Due Mari. Lavori alla galleria Guinza

Tra non molti anni, si andrà dall’Alto Savio in auto al Mar Tirreno grossetano in circa tre ore, percorrendo interamente, oltre alla E45 da Bagno di Romagna a Sansepolcro, la superstrada dei Due Mari-E78 dai pressi di Sansepolcro a Grosseto? Se verranno mantenute le attuali promesse sulla completa realizzazione dell’intero percorso che collegherà Mar Adriatico e Mar Tirreno, a 2 carreggiate e a 4 corsie e lungo circa 280 chilometri, dovrebbe essere così. La speranza del completamento della E78 (entro i prossimi 5 anni ben che vada, o un po’ più tardi mal che vada), riceve input anche dal fatto che, alcuni giorni fa, sono stati affidati, in pompa magna, i lavori per il completamento, entro un paio d’anni, del tunnel est della galleria Guinza, lunga circa 6 chilometri, situata fra Mercatello sul Metauro (PU) e San Giustino Umbro (PG).

La previsione è che nel 2026 venga completato il tunnel ora in costruzione e che poi subito dopo venga iniziata la realizzazione dell’altro tunnel. Per completare del tutto la E78 (se ne parla dagli anni ‘70) vi sono, altresì, ancora alcuni tratti in costruzione e altri ancora più in arretrato, essendo alcuni in fase di progetto di fattibilità tecnico economica e altri col progetto esecutivo. Una volta che la E78 sarà completata nel suo intero itinerario Fano-Grosseto, percorrendo da Bagno-verghereto la E45 e arrivati, dopo circa 40/50 nella zona tra Sansepolcro e Città di Castello, si potrà imboccare la E78 per andare poi direttamente sino a Fano in Adriatico, toccando prima anche Urbino, o sino al Tirreno grossetano, toccando prima Arezzo e Siena. Della E78 se ne parla dagli anni ‘70...e che sia la volta buona.

Gilberto Mosconi