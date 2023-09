Supplemento d’estate: "C’è ancora voglia di mare, per ora restiamo aperti"

Tutti al mare anche in autunno. Dopo la tempesta e i nubrifagi dello scorso fine settimana, queste giornate e il prossimo weekend tornano a regalarci sole e temperature estive. L’aria è cambiata, chi aveva già riposto nell’armadio infradito e costume le sta tirando fuori, gli sportivi si stanno organizzando per correre e pedalare all’aria aperta, quando ormai non ci credevano più. I cambiamenti climatici in tal senso sembrano essere davvero più veloci delle risposte degli operatori turistici, dei balneari e della gente comune. Ieri i telefoni di alberghi e stabilimenti balneari sono tornati a squillare, tant’è che molte aziende si stanno organizzando per garantire i servizi. Del resto oggi tutti guardano il meteo sullo smartphone e l’iPhone ed è facile che con 26 gradi, i luoghi più gettonati siano in fermento. Ci sono i più affezionati che hanno già fatto le vacanze estive e tornano perchè in riviera hanno amici e vengono coccolati, ma ci sono anche tanti nuovi arrivi e turisti di passaggio in giro per l’Italia. A Cesenatico su 127 stabilimenti balneari ne sono aperti 25, che garantiscono l’apertura del punto di ristoro e dei servizi, ma su questa spiaggia ci sono anche ristoranti rinomati come il Teresina, il Maré ed il Riviera, per chi desidera gustare i piatti di pesce guardando il mare.

La voglia di mare fuori stagione ha effetti positivi anche sulle altre attività economiche e la vita delle località balneari. Molti negozi e gelaterie ad esempio sono aperti, così come tanti ristoranti e locali non hanno smontato le pedane e i dehor, dove nei fine settimana accolgono ancora tanti clienti. L’Hotel Miramare, aperto tutto l’anno, ha ancora l’abito estivo: "Ci stavamo organizzando per il finale della stagione _ dice Manuel Vernocchi _, ma c’è ancora movimento di persone che hanno voglia di mare, riceviamo molte richieste e si sono fermate tre coppie di passaggio che hanno preso le camere. I buongustai vogliono pranzare e cenare all’aperto e abbiamo rimandato la programmazione della chiusura della piscina, che teniamo ancora aperta con ombrelloni e lettini".

Al Grand Hotel Da Vinci, l’unico albergo a cinque stelle della provincia di Forlì-Cesena, Paola Batani sta lavorando bene e con soddisfazione: "Noi in questo periodo ospitiamo dei congressi, lavoriamo con uomini d’affari, ma c’è anche tanta richiesta per il fine settimana da parte di coppie e famiglie. Sono infatti sempre di più le persone che seguono il meteo e ne approfittano per godersi le ultime giornate al mare. Noi teniamo lo stabilimento balneare aperto, così come la piscina nel giardino dell’albergo, in questo bel finale di stagione". A Gatteo a Mare ci sono pochi hotel aperti e cinque stabilimenti su trenta, con un settembre che è d incorniciare per questa spiaggia. A San Mauro Mare sono in vece aperti tre stabilimenti balneari sino al 15 ottobre e due alberghi. In sostanza siamo in autunno, ma la spiaggia vive ancora, anche perchè è sempre di più il meteo a dettare i ritmi della riviera e non più il calendario.