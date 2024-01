Supporter tra gioie e limitazioni: "A Ferrara gli ultras restano fuori"

Monia Gasperoni, presidente del Centro Coordinamento tifosi, la squadra vola, ma per i tifosi le acque sono piuttosto agitate.

"Guardo il bicchiere mezzo pieno e rifletto sul fatto che poteva andarci anche peggio. L’invasione di campo di domenica scorsa da parte del padre di Shpendi ci costerà ‘solo’ una giornata di stadio a porte chiuse".

Che si somma alla partita contro il Pontedera in occasione della quale la curva sarà off limits.

"Due tegole ravvicinate si fanno sentire nello spirito dei tifosi, che pure restano ottimisti sull’esito della stagione. E proprio per questo non vorrebbero perdersi nemmeno un’occasione per andare allo stadio a sostenere la squadra".

Nel frattempo c’è da pensare alla trasferta di Ferrara contro la Spal. Servirà la Fidelity card.

"I gruppi ultras hanno annunciato che non entreranno, restando a cantare dall’esterno. La scelta è ovviamente legittima e noi come Coordinamento non abbiamo intenzione di interferire. Abbiamo già venduto tanti biglietti, sia per lo stadio che per i pullman. Stiamo ragionando sul da farsi e annullare la trasferta pare un’ipotesi remota. Valuteremo però altre forme, come per esempio entrare, ma non esporre gli striscioni".

Tante limitazioni si stanno concentrando in poche settimane.

"Citare i ’se’ e i ’ma’ sarebbe inutile. Quello che è successo è passato, non si torna indietro. Serve pensare al presente e al futuro, auspicando prima di tutto che la squadra resti esterna a questa fase burrascosa e che non perda la rotta. Sta andando benissimo, deve continuare a farlo".

La prima presidente donna della storia del Centro Coordinamento ha in effetti anche molte ragioni per sorridere.

"Non penso alla mia carica, ma alla classifica e a tutti i tifosi. Spero che il Cesena resti dov’è ora e che si metta finalmente la C alle spalle. È vero, in questi mesi stiamo raccogliendo tante soddisfazioni, ma gli anni passati sono stati di tanta sofferenza. Ci meritiamo una gioia vera. Di quelle che si possono assaporare solo a fine stagione".

Luca Ravaglia