Svastica sul cartello a Calisese (Cesena). "Aspettiamo le telecamere da 7 anni"

Cesena, 29 aprile 2023 – Martedì scorso, nel giorno in cui si celebrava la Liberazione dal nazifascismo, un vandalo ha disegnato una svastica sul cartello turistico dell’associazione culturale Pro Rubicone che indica il percorso del Rubicone-Urgon posto in prossimita dell’ingresso del cimitero di Calisese.

Calisese fa parte del quartiere Rubicone, il cui presidente Mario Picone (Cesena Siamo Noi) non si dà pace.

Presidente, lei pensa che si potrà scoprire il colpevole?

"Temo di no, l’imbrattatore (o gli imbrattatori) avranno agito di notte, magari col volto coperto. Ma se anche avesse agito a volto scoperto non sarebbe possibile identificarlo".

Perché?

"Perché non ci sono telecamere. Il Comune di Cesena le aveva promesse nel gennaio 2016, quando varò la famosa ‘Rete Man’ per la videosorveglianza, un progetto faraonico di telecamere interconnesse da dieci milioni di euro, ma sette anni dopo non le abbiamo ancora viste".

Ma come, sono già passati sette anni e ancora le telecamere non ci sono?

"In effetti non si conosce lo stato di avanzamento del progetto Rete Man, da tempo nessuno ne parla. Inizialmente nel quartiere Rubicone erano previste 35 telecamere, se ricordo bene quattro avrebbero dovuto essere collocate proprio nel parcheggio del cimitero di Calisese come avevamo chiesto, invece niente".

Perché avevate indicato come priorità l’area attorno all’ingresso del cimitero di Calisese?

"Sappiamo bene che i cimiteri sono frequentati da persone anziane che sono esposte al rischio di furti, truffe e raggiri. La presenza di telecamere non serve solo per le indagini dopo un reato, ma anche come deterrente per chi ha cattive intenzioni: quando si accorge che c’è una vigilanza elettronica magari rinuncia, oppure si rivolge da un’altra parte".

E allora che si fa?

"Chiederemo spiegazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della Rete Man. C’è chi dice addirittura che l’amministrazione comunale si sarebbe resa conto che il progetto è obsoleto, che è inutile spendere milioni di euro per interrare cavi con la fibra ottica per la videosorveglianza quando c’è il 5G e ci sono i satelliti che fanno lo stesso servizio a costi enormemente inferiori".

Se fosse così sarebbe un buco nell’acqua…

"No, sarebbe un buco enorme nelle casse del Comune di Cesena. Me il Quartiere Rubicone non è disponibile a essere considerato la periferia dell’impero: l’Amministrazione comunale sta facendo cospicui investimenti nel centro storico e l’imminente visita del Presidente Mattarella ha dato una sferzata all’avanzamento dei lavori. Da noi, invece delle tre piazze tutte levigate, ci sono le buche nelle strade. Noi ormai ci siamo abituati, ma c’è lo segnalano tanti cicloturisti italiani e stranieri".