Sventata l’ennesima truffa dello specchietto

Torna a colpire la ‘banda dello specchietto’. Un lettore di Gambettola segnala di essere stato affiancato in auto sulla via Emilia a Cesena da una Mercedes di colore scuro che, dopo il sorpasso, gli ha fatto segno di fermare. A quel punto i due occupanti sono scesi, lamentando un danno all’auto a causa di una sua manovra scorretta. Il gambettolese, non fidandosi, ha detto che avrebbe richiesto l’intervento della polizia municipale. A quel punto i due sulla Mercedes si sono allontanati.