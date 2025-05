Sventolano le Bandiere Blu. La riviera centra il ’triplete’: "Premio per il nostro turismo"

La costa di Forlì-Cesena festeggia. Il mare e la spiagge di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli, anche quest’anno hanno la Bandiera Blu che sventolerà sulle tre località balneari. Per il 34simo anno al Comune di Cesenatico è stato riconosciuto il prestigioso vessillo, che ieri è stato ritirato a Roma dalla vicesindaca Lorena Fantozzi. Per il comune di Gatteo c’era il sindaco Roberto Pari, mentre la spiaggia di San Mauro Mare era rappresentata dal sindaco Moris Guidi e dall’assessore Stefania Presti.

La Bandiera Blu viene assegnata alle località turistiche balneari che rispettano determinati criteri di conduzione del territorio, allo scopo di indirizzare la gestione delle località verso un processo di sostenibilità ambientale. L’organizzazione non premia soltanto le località, ma le spiagge, questo significa che a Cesenatico ad esempio la bandiera sventolerà a Zadina, Ponente, Cesenatico Centro Levante, Valverde e Villamarina.

Per conquistare il vessillo non è sufficiente avere delle acque che rientrano nei parametri relativi ad alcuni valori. Sono infatti numerosi i termini di raffronto per l’assegnazione di questo riconoscimento, come ad esempio le verifiche sull’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi, la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, i servizi delle spiagge compreso il personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti.

Viene inoltre valutato lo spazio dedicato ai corsi d’educazione ambientale, rivolti in particolare alle scuole e ai giovani, ai turisti e residenti, il turismo e gli stabilimenti balneari, la pesca professionale e la diffusione delle informazioni sulla stessa Bandiera Blu. Soltanto le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente possono presentare la candidatura e vengono valutati anche l’ottenimento da parte dei Comuni di finanziamenti europei finalizzati alla mobilità sostenibile e con obiettivi di livello ambientale, come l’istituzione di aree ciclabili, bici bus, piedibus e nuovi servizi per i trasporti pubblici.

La Bandiera Blu è un importante riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, anno europeo dell’Ambiente. Viene assegnata ogni anno in 49 paesi, con il supporto dell’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, e Unwto, l’Organizzazione mondiale del turismo, con cui la Fee ha sottoscritto un protocollo di partnership globale ed è riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Gli amministratori dei tre comuni costieri della provincia di Forlì-Cesena sottolineano l’impegno profuso per garantire la qualità delle acque, ma anche i progetti sul verde e la mobilità sostenibile, che con il supporto degli operatori turistici hanno consentito di migliorare le spiagge. I balneari sono ovviamente soddisfatti, a partire da Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, da Massimo Bondi del Gatteo Mare Summer Village e anche dagli operatori turistici sanmauresi. In un inizio di stagione molto incerto per il meteo, l’auspicio è che l’arrivo della Bandiera Blu 2025 porti una sana ventata di ottimismo e, perchè no, anche di sole.

Giacomo Mascellani