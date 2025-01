Svolta al Foro Annonario. Cia Conad unico gestore

Svolta al Foro Annonario. Cia Conad, che già era entrata nella compagine societaria da vari anni e dal 2023 aveva assunto la gestione diretta della struttura, ha rilevato interamente le quote degli altri soci e diventa l’unico gestore della struttura.

"Abbiamo proceduto in questo senso perché i nostri soci non intendevano più proseguire – informa l’ad di Cia Conad Luca Panzavolta – e adesso provvederemo da soli a rilanciare il mercato coperto con l’ingresso di nuove attività. Già in questi giorni stiamo agendo sul versante della salvaguardia del decoro e a fine mese comunicheremo nei dettagli l’operazione realizzata e i nuovi sviluppi che ci auguriamo positivi per il Foro".

I soci iniziali, Banca di Cesena (ora Credito Cooperativo Romagnolo), Confartigianato e Confesercenti tramite una propria cooperativa, hanno dunque ceduto le loro quote interamente al Gruppo Conad, Cia (Commercianti indipendenti associati) che avrà la gestione fino al 2049, anno in cui scade la concessione avuta dal Comune.

A commentare questo passaggio di proprietà è Marco Casali, capogruppo consiliare di FdI. "Ora il capitale sociale è in mano alla grande distribuzione che come tale darà corso al proprio business caratteristico, come è normale che sia - afferma Casali –. A dieci anni dalla sua ristrutturazione si chiude quindi un percorso nato male e che sta finendo peggio. In sostanza è fallito il progetto di dare a Cesena un Foro Annonario funzionale e consono alle nuove esigenze anche igienico sanitarie, senza che si snaturasse la sua tradizione mercatale anche di natura ambulante ed è fallito il progetto di avere un luogo dove le diverse piccole imprese potessero svolgere la propria attività. Ora, per farlo, bisognerà rivolgersi a Conad che, ovviamente, essendo unico socio, detterà regole e modalità".

"Ma non abbiamo perso solo le nostre tradizioni e una parte importante di quell’ecosistema sociale che il Foro rappresentava per il nostro centro storico – prosegue Casali –, abbiamo anche contribuito a farlo iniettando, come Comune, la somma complessiva di 1,2 milioni di euro per acquisire la parte al piano superiore per tenere in piedi il piano finanziario e dando quindi un aiuto a chi alla fine ha rilevato il tutto. Così facendo, in sostanza, non abbiamo fatto altro che spingere questo nostro monumento di memoria verso la grande distribuzione; il contrario di quello che doveva essere.

Ora, a governare il Foro, ci saranno due soggetti, il Comune e Conad, che parrebbero molto diversi, ma che evidentemente trovano delle sinergie inaspettate!".