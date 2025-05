Svolta alla Zoffoli Metalli, ripristinata l’attività aziendale e dissequestrati i beni

Dopo una maxi-operazione della guardia di finanza contro il traffico illecito di rifiuti che aveva coinvolto quattro province e portato al sequestro di beni aziendali per un totale di 92milioni di euro, arriva il colpo di scena per la Zoffoli Metalli, azienda di punta nel settore del recupero e riciclo di metalli con due stabilimenti a Ferrara e Gambettola.

Il tribunale di Milano ha dato ragione alla Zoffoli Metalli ripristinando la piena attività aziendale e disponendo il dissequestro dei beni confiscati. Parte dei beni della Zoffoli Metalli erano stati sequestrati a inizio aprile in seguito a una maxi-operazione della guardia di finanza di Trieste contro il traffico illecito di rifiuti, che aveva toccato le province di Milano, Monza-Brianza, Napoli, Ferrara e Forlì-Cesena. Gli avvocati Marco Linguerri, Silvia Fasolin e Alessandro Sintucci hanno impugnato il provvedimento di sequestro. Il giudice per le indagini preliminari aveva infatti disposto il sequestro di 15,5 milioni di euro alla Zoffoli Metalli. L’azienda era rimasta coinvolta nell’indagine per il presunto traffico illecito di tonnellate di metalli e riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

La Zoffoli insieme alla lombarda Fc Metalli, secondo gli investigatori, sarebbe stata la cliente finale per l’acquisto di rifiuti metallici venduti in maniera illecita da alcune società considerate meri schermi e collegate a soggetti con contatti con la camorra. I proventi sarebbero poi stati fatti transitare in società cartiere e poi riciclati in vario modo.

Le accuse sono cadute. "Siamo convinti della totale estraneità della Zoffoli Metalli e dei suoi amministratori dai fatti ipotizzati dalla guardia di finanza – ha detto l’avvocato Sintucci -, auspichiamo che questo provvedimento possa condurre a una risoluzione positiva del procedimento in tempi brevi".