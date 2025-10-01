Svolta storica in diocesi: "I ’Servi’ nuova parrocchia al posto della Cattedrale"

Svolta in diocesi: la Cattedrale non è più parrocchia, come da tempo immemore, con la denominazione di San Giovanni Battista in Cattedrale (ma per tutti parrocchia del Duomo).

Inizialmente l’edificio sacro era collocato allo sferisterio della Rocca, ma nel 1385 iniziò, per volere di Andrea Malatesta, la costruzione dell’attuale chiesa. Non c’è data certa sulla costituzione della parrocchia ma si deve risalire ai primordi.

È il parroco don Giordano Amati a dare la notizia. "La nostra parrocchia collegata da secoli alla Cattedrale, tanto da essere definita parrocchia della Cattedrale, d’ora in poi ha una nuova sede legale in piazzetta Giovanni Ravaglia 2".

La piazzetta antistante la chiesa del santuario dell’Addolorata, duecento metri distante dal Duomo. Perchè?

"Perché non subito, cioé non quest’anno, ma prossimamente la chiesa in cui la comunità parrocchiale si ritroverà a celebrare la messa e altre liturgie non sarà più il Duomo, ma la chiesa dell’Addolorata detta anche dei Servi, nuova sede della parrocchia San Giovanni Battista".

Quanto è durata la pratica giuridica?

"Da giugno 2024 col primo decreto del vescovo Regattieri al giugno scorso quando l’Agenzia delle Entrate ha attribuito alla parrocchia ’San Giovanni Battista’ il nuovo codice fiscale"

Dove troverà posto la nuova canonica?

"Il parroco alloggerà nella residenza che fu dei Missionari del Preziosissimo Sangue".

Chi ha assunto la decisione?

"Il vescovo Regattieri e la curia".

Qual è stata la sua posizione?

"Quando mi è stato chiesto un parere in merito, lì per lì sono rimasto sorpreso. Per me che ho svolto il mio ministero qui per 24 anni, otto da cappellano e sedici da parroco, staccare la parrocchia dalla Cattedrale, mi è sembrato all’inizio un cambiamento sconvolgente".

E così per i parrocchiani?

"Per chi tanti anni ha frequentato il Duomo come chiesa parrocchiale, sì. Tuttavia..."

Tuttavia?

"Ho avuto un ripensamento e ora penso che la scelta possa rivelarsi provvidenziale".

In quale senso?

"Quello di un nuovo inizio. Una parrocchia soppressa come ente giuridico non è morta e non deve morire come comunità".

Avrà vantaggi la nuova sede?

"Certo, logistici. La chiesa dei Servi e la nuova canonica sono situate proprio accanto alle opere parrocchiali, parte dello stesso complesso storico architettonico, il convento dei Servi".

Quando avverrà il trasloco?

"Quando i lavori previsti per la canonica saranno ultimati".

Avremo dunque messe, matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, dunque, sempre nella chiesa dei Servi?

"Certo, dopo il traferimento".

Cosa diventerà la Cattedrale?

"Sarà la chiesa del vescovo, officiata dai canonici".