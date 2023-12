Svolta sul parcheggio Sacro Cuore: "Lo costruiscono i proprietari e il Comune lo affitta per 20 anni"

La svolta, allarghiamoci: la bomba di Natale. Il Comune sta per schiodarla per il parcheggio del Sacro Cuore.

"Sembrava che per tante ragioni non fosse possibile farcela, invece ora si sono profilate le condizioni per poter concretizzare l’obiettivo di legislatura di mettere a disposizione un parcheggio pubblico nel lato Sud della città, dove l’esigenza di posti per la sosta esiste". La buona novella arriva da sindaco Enzo Lattuca, che ha incontrato più volte i rappresentanti della Cooperativa Sacra Famiglia, proprietaria dell’area che confina con via Padre Vicinio da Sarsina adiacente al complesso dove si trova a la scuola primaria della Fondazione Sacro Cuore.

Sindaco Lattuca, si sta dunque per sbloccare una partita annosa tra ente pubblico e i privati proprietari dell’area?

"Ciò può avvenire entro il mandato di legislatura, che scade in primavera. Le cose stanno prendendo una buona piega".

In che modo il Comune può mettere a disposizione il parcheggio pubblico alla città?

"Il parcheggio lo vogliono realizzare i privati proprietari,non lo faremo noi. Il Comune non ha interesse a costruirlo, mentre lo ha a risolvere il problema nel medio termine, ragionando sulla locazione o il diritto di superficie".

Per quanti anni?

"Ragioniamo su un arco temporale di vent’anni, periodo nel quale la situazione dei parcheggi in città può evolversi. Il Comune è in grado poter gestire la struttura attraverso la nostra società che gestisce la sosta e i posti possono essere messi a pagamento con costi corrispettivi a quelli degli altri parcheggi a servizio del centro".

Quanti posti avrebbe il parcheggio?

"Una sessantina, ben visibili nello spazio in cui attualmente sostano le auto parcheggiate dei dipendenti della scuola, nella parte adiacente a via Padre Vicinio da Sarsina, dove le piazzole vengono anche affittate. Nell’area retrostante sorgerebbe l’area di sosta privata del Sacro Cuore. Aggiungo che in piazza della Libertà gli stalli erano 67, pochi di più".

Sindaco, che cosa manca per la chiusura del cerchio?

"L’accordo. Presto chiederemo una perizia sulla congruità del valore della disponibilità del parcheggio in questione. Il confronto è in atto anche sulle cifre, ma si sarà capito che sono fiducioso".