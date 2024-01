Swing Epoque Trio in concerto alla ‘Falegnameria’

Lo Swing Èpoque Jazz trio domani alle 21 terrà un concerto alla Falegnameria, il locale sito a Longiano in piazza Malatestiana di fianco al Castello Malatestiano. In arrivo una serata piena di fascino con protagoniste le atmosfere anni ’30. Per l’occasione i bartender proporranno una drink list ispirata all’epoca pre-proibizionista. Un concerto che ripercorre il filo rosso della musica jazz d’oltreoceano intrecciando l’allegria dello swing con calde atmosfere blues e coinvolgenti melodie manouche. Canzoni orecchiabili e dal ritmo sfrenato, ma anche romantiche e avvolgenti, standard jazz noti in tutto il mondo interpretati con stile e ironia sull’onda vibrante e intramontabile della Swing Époque. Possibilità di cenare. Ingresso gratuito. Prenotazioni tel. Whatsapp 3485707646, tel. 0547665676

e. p.