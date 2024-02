Taekwondo, corsi per bambini dai 4 anni in su L'associazione Taekwondo Baek Ho di Cesenatico offre corsi per bambini dai 4 anni in su, ragazze e ragazzi. Le lezioni si tengono presso due sedi e sono condotte dai maestri Nadir Giunchi e Sara Buratti. Per informazioni e iscrizioni contattare il 339-8608115 o visitare il sito web.