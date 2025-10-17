"Tagli alla sanità, il sindaco non resti a guardare"

Sos su sanità e territorio da parte del Partito Democratico e del gruppo consiliare "Insieme per Bagno di Romagna" che, in una lunga nota, sottolineano che "l’Alto Savio non può pagare i tagli del governo", chiedendo altresì che "sindaco e giunta non facciano gli spettatori passivi". Dopo aver premesso che "quando parliamo di sanità locale e delle difficoltà che anche qui incontriamo non bisogna mai dimenticare che la crisi dei servizi sanitari pubblici ha un’origine, un nome e un cognome preciso, ed è quello del governo di Giorgia Meloni", Pd e "Insieme per Bagno di Romagna", aggiunge specificatamente per l’Alto Savio: "E’ necessario alzare il livello di attenzione, e per quanto ci riguarda lo faremo, ma è soprattutto il sindaco, con la sua giunta e la sua maggioranza che sono chiamati ad una più puntuale e quotidiana iniziativa politica verso l’Asl e la Conferenza sanitaria territoriale. Per noi, i punti fermi della rete dei servizi sanitari e della medicina territoriale in Alto Savio sono molto chiari. In particolare, ci riferiamo alla difesa del ruolo e delle funzione che all’ospedale Angioloni fu riconosciuta quando, anni addietro, si riorganizzò a livello regionale la rete ospedaliera. La cronica carenza di medici disponibili per S.Piero è oggi una situazione sulla quale l’amministrazione comunale deve vigilare con continuità, per contrastare sul nascere il pericolo che tale criticità sia occasione per una riorganizzazione al ribasso del reparto ospedaliero di medicina generale".

"Altri punti fermi - proseguono Pd e "Insieme per Bagno di Romagna" - sono l’irrinunciabilità della presenza del Punto di Primo Intervento con apertura di H24, 7 giorni su 7, anche in presenza del Cau, oltre al potenziamento delle visite specialistiche con particolare riferimento agli ambulatori di Diabetologia e Dermatologia e alla possibilità di estensione della convenzione con il Poliambulatorio gestito dalle Terme S.Agnese. Per il Cau valutiamo complessivamente positivi i dati di questi primi 20 mesi di attività, ritenendo però che l’apertura sia da ampliare da 7 a 12 ore il giorno". PD e "Insieme per Bagno di Romagna" chiamano poi direttamente in causa l’Amministrazione comunale "che non può continuare ad essere un osservatore neutro. La riduzione dei tempi di attesa da parte degli assistiti per le visite da parte dei medici di famiglia è un impegno che si deve assumere, aprendo un confronto con i Medici di base. Altre due questioni sulle quali è urgente una iniziativa della Giunta sono quella sulla spesa a carico dei cittadini in caso di utilizzo dell’ambulanza, e quella riguardante la chiusura, dal settembre scorso, del bar interno all’ospedale a seguito di bando andato deserto".

gi.mo.