"Tagli alla scuola. Meno 21 docenti in provincia"

"La legge di bilancio 2025 segna un nuovo colpo alla scuola statale dell’Emilia-Romagna, che all’avvio del 2025-2026 dovrà fare i conti con una riduzione di 191 posti comuni". A stigmatizzarlo è Cisl Romagna, di cui è segretario Francesco Marnelli (nella foto). "Una parte significativa di questo taglio ricade sulla Romagna – prosegue Cisl Romagna –: Ravenna perde 26 posti, Forlì-Cesena 21 e Rimini 20, per un totale di 67 posti in meno in territori che già oggi affrontano difficoltà strutturali legate alla gestione delle classi e alla qualità dell’offerta formativa. Il calo di iscrizioni riguarda anche le province romagnole, ma avrebbe dovuto essere interpretato come un’opportunità per migliorare la qualità dell’insegnamento".