"Tagliati fondi contro dissesto idrogeologico"

"Per colpa del governo Meloni, il Pnrr è meno verde": è quanto sostiene il segretario Pd cesenate Lorenzo Plumari intervenendo sul taglio agli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, "ignorando totalmente la tragedia che due mesi fa ha colpito Cesena e la Romagna e, negli ultimi giorni, anche altre parti del Paese". Per il Pd la presidente Meloni smentisce l’impegno a un "grande piano di prevenzione idrogeologica. Insomma, ogni giorno che passa danno sempre più l’impressione che la mano destra non sappia quel che fa la mano sinistra. Poi per non assumersi la responsabilità di questa scelta promettono di dirottare su altre fonti di finanziamento quei progetti, molti già finanziati e diversi già realizzati".