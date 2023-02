Cesena, taglio boschivo sulle sponde del torrente Borello. L’allarme del Wwf: “Intervento ingiustificato”

La sponde del fiume Borello

Cesena, 28 febbraio 2023 – I lavori lungo il torrente Borello sono ancora in corso, con la motivazione della “prevenzione del dissesto”. Il problema è che si tratta di un intervento sulle sponde che, come sottolinea l’associazione WWF di Forlì-Cesena, “sta facendo letteralmente a pezzi tutto il bosco ripariale relitto presente lungo il Borello, a monte dell’omonima frazione del Comune di Cesena, e che per ora interessa un tratto di circa 200/300 metri”.

Un intervento che l’associazione ritiene “del tutto ingiustificato”, in quanto si tratterebbe del taglio di centinaia di piante le quali, anche se non si trovano all’interno di un Parco o una Riserva Naturale, sono comunque numerose. “Il bosco ripariale in questione, sebbene già ridotto ai minimi termini – continua la nota del Wwf – è costituito infatti prevalentemente da specie arboree autoctone, fattore di per sé già non di poco conto, che ospitano una nutrita rappresentanza di specie animali di vertebrati e invertebrati, anche rare e tutelate dalle leggi nazionali e comunitarie”.

Ma il fatto non sembra allarmare la comunità locale. Eppure “tutti i corsi d’acqua naturali hanno bisogno di una fascia protettiva di vegetazione che ne difenda le sponde dall’erosione”, aggiunge l’associazione, che suggerisce opere di sostegno puntuali e meno invasive per consolidare il basamento del tratto stradale.

Anche perché, al contrario, nel tratto interessato di poco più di km 5 fra Borello e Piavola, il torrente è ancora circondato dal bosco, anche se è ben al di sotto della strada provinciale.