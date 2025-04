Taglio del nastro per La Romantica

Oggi si inaugura un nuovo ristorante. È ’La Romantica’, ricavato sul lungomare Carducci a Villamarina, e sorge dove c’era l’Osteria di Puret. I nuovi padroni di casa sono Roberto Gavagnin ed i fratelli Fabio e Daniele Iuliano. L’impostazione del locale è legata alla cucina di mare romagnola, con le proposte dei piatti tradizionali che oggi non tutti propongono, come i monfettini in brodo di pesce, sardoncini fritti con agrumi mantecati in aceto, fischione (calamaro) gratinato, spaghetto del marinaio, la seppiolina fritta al pomodoro. La Romantica sarà aperto tutto l’anno e non soltanto in estate.