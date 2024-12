Taglio del nastro per Casa Fabbrani: "Adesso si accende una speranza"

"Una speranza si è accesa – come ha affermato Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer – verso un nuovo cammino per trovare soluzioni, assistenza, studio e collaborazione fra enti e tutta la comunità, al fine di andare incontro con uno sguardo diverso, concreto e solidale, alle persone con demenza e loro familiari". Questo con l’inaugurazione ieri mattina a Mercato Saraceno di Casa Fabbrani, il centro di documentazione, studio e ricerca Alzheimer intitolata a Giovanni Bissoni, scomparso lo scorso anno, già assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna e strenuo difensore dell’universalismo della sanità pubblica. Molti i politici, autorità, sanitari e tanta gente che ha gremito piazza Mazzini, dove Casa Fabbrani (nei primi anni ‘50 del secolo scorso sede della Dc locale) si affaccia proprio nel centro cittadino. Per la sindaca Monica Rossi "questo centro rappresenta un grande segno di civiltà perchè si prende cura degli altri fragili e in difficoltà". Per Roberto Mercadini drammaturgo "Casa Fabbrani è un luogo di innovazione sociale perchè non siamo ancora culturalmente attrezzati di fronte a questa malattia non guaribile, ma non bisogna rassegnarsi, nessun gesto di vicinanza e gentilezza è vano per loro. Anzi". Enzo Lattuca, sindaco di Cesena si è soffermato su questo "segno importante per la comunità che si impegna a fare le cose al meglio attraverso questa base per cercare di costruire risposte di cura e assistenza ai malati". Romano Prodi, già Primo ministro, ha ricordato le qualità e la grande competenza in materia sanitaria di Giovanni Bissoni: "Casa Fabbrani è un esempio perchè aiuta una comunità a circondare le persone con questa malattia". Per il neo presidente della Regione Michele de Pascale, che ha tagliato il nastro inaugurale occorre "riportare al centro la battaglia per la sanità pubblica perchè le fragilità delle persone disabili e familiari devono essere prese in carico dalla collettività per non lasciare soli nessuno". Sofferenza, solitudine, speranza, solidarietà, protezione sono i concetti spiegati in modo incisivo dalla professoressa Laura Calzà, presidente del comitato scientifico della Fondazione Maratona Alzheimer, "per fare emergere il positivo che esiste in quel complesso mondo della demenza". Altri interventi sono stati di Barbara Burioli che con Giancarlo Rossi (non presente) sono fondatori e sostenitori della Fondazione e Vasco Errani presidente dell’associazione Giovanni Bissoni (era presente anche la sorella Franca) che ha ringraziato tutti per questo nuovo centro ("Giovanni sarebbe, anzi è, molto contento oggi", ha detto Errani) per fare cultura, non solo scientifica, ma civica. Il saluto e la benedizione finale di monsignor vescovo Douglas Regattieri.

Edoardo Turci