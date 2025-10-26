Taglio del nastro per il rinnovato supermercato Conad Da Otello

È stato inaugurato a Mercato Saraceno il rinnovato supermercato Conad Da Otello, situato all’interno del centro commerciale La Galleria di via Luigi Einaudi 7. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato la sindaca Monica Rossi, l’amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta e don Gianni Cappelli, che ha impartito la benedizione ai numerosi presenti. Il punto vendita, gestito dalla società Da Otello srl, dispone di 800 metri quadrati di area vendita e occupa una quarantina di addetti. Tra i servizi offerti figurano parcheggio gratuito, pagamento dei bollettini e casse veloci di ultima generazione. Completamente rinnovati i reparti di gastronomia, macelleria, panetteria e pescheria, oltre al banco ortofrutta, che ora propone anche zuppe e insalate pronte al consumo. I nuovi frigoriferi, a basso consumo energetico, contribuiscono a migliorare la sostenibilità del punto vendita. Al banco carni i clienti troveranno tagli di prima scelta al banco e pronti da cuocere preparati internamente dai macellai Conad. La pescheria offre pescato fresco e piatti pronti, con personale disponibile per la pulizia del prodotto e tanti suggerimenti per ricette di ogni tipo. Non mancano le referenze dei produttori locali del percorso ’SiAmo Romagna’, che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere l’economia del territorio e l’ambiente. L’orario di apertura è dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 12.30. "Siamo molto soddisfatti del lavoro di ristrutturazione – ha commentato Luca Panzavolta –. Ora il negozio offre ai clienti i più alti livelli di servizio, convenienza e qualità, rafforzando il legame con il territorio. dove la professionalità e la cortesia dei nostri soci rappresentano sempre un biglietto da visita fondamentale".

Edoardo Turci